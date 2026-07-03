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Mundial 2026

Escándalo mundialista: delegación de selección clasificada a los dieciseisavos protagonizó fuerte altercado con las autoridades de Estados Unidos

julio 3, 2026
Por: Diana Pérez
Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
Trofeo Mundial 2026 - Foto: EFE
El polémico encuentro se dio horas antes de que Egipto disputará uno de los partidos más importantes en su historia debido a que es la primera vez que los 'faraones' avanzan a una fase de eliminatorias en un Mundial.

Un nuevo escándalo sacude al Mundial de 2026 luego de que se hiciera viral un video de una delegación de selección clasificada a los dieciseisavos enfrentarse a las autoridades de Estados Unidos.

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Antes de que el conjunto egipcio enfrentara su partido ante Australia en los dieciseisavos, su delegación sostuvo un fuerte enfrentamiento con la Policía de Estados Unidos. En su llegada a Dallas, la selección de Egipto, encabezada por Mohamed Salah, procedió a tomarse fotos con algunos hinchas que los estaban esperando en el hotel en el que se hospedan.

Sin embargo, en el video que ha circulado por redes sociales, se ve que la Policía se acerca y empieza un cruce de palabras con uno de los miembros de la delegación. De un momento a otro, el agente de Policía empieza a elevar el tono de voz y empuja al miembro de la delegación egipcia.

Cuando el hombre es empujado por el oficial, más miembros de la delegación deciden intervenir para gritarle al policía por la agresión. El enfrentamiento escala tanto que algunos jugadores, que estaban firmando autógrafos, intentan calmar al miembro de su delegación y lo hacen retroceder.

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De lo que se conoció después es que uno de los implicados es el director de la selección y asistente técnico del equipo, Ibrahim Hassan, quien en medio del altercado le grita al policía: "no me empujes".

Horas más tarde, según algunos medios internacionales, la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) habría hablado de la situación diciendo que Hassan intervino porque uno de los oficiales empujó a un niño que quería tomarse una foto con el futbolista Trezeguet.

El polémico encuentro se dio horas antes de que Egipto disputará uno de los partidos más importantes en su historia debido a que es la primera vez que los 'faraones' avanzan a una fase de eliminatorias en un Mundial.

Además, este altercado pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los protocolos de seguridad de Estados Unidos y las delegaciones de las selecciones visitantes.

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