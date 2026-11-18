La temporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB) finalizó e inició uno de los períodos más importantes para las organizaciones: la agencia libre. Entre los jugadores disponibles hay varios venezolanos que pueden llegar a despertar el interés de diferentes equipos por su experiencia y rendimiento en el máximo nivel del béisbol.

Cuatro nombres resaltan en ese mercado: Luis Arráez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres y Martín Pérez, peloteros que llegan al receso de temporada con trayectorias y necesidades distintas, pero con posibilidades de transformarse en protagonistas de las negociaciones rumbo a 2027.

El infielder vuelve a la agencia libre luego de una campaña productiva con los Filis de Filadelfia. El venezolano terminó 2026 con promedio de bateo de .310, 185 imparables y un OPS de .764. Igualmente dejó ver avances defensivos en la segunda base, un aspecto que puede ampliar las alternativas para los equipos interesados.

Arráez, tres veces ganador del título de bateo, ofrece una característica que sigue siendo valiosa en las Grandes Ligas: su capacidad para conectar imparables y poner la pelota en juego.

El antesalista igualmente aparece entre los nombres venezolanos que pueden llamar la atención. Después de volver a los Rojos de Cincinnati, acabó la campaña con 26 cuadrangulares y 74 carreras impulsadas en 125 encuentros.

Su poder ofensivo es su principal atractivo, pese a que su desempeño defensivo y la posibilidad de usarlo como bateador designado podrían influir en el tipo de contrato que consiga.

El segunda base llega al mercado tras una temporada complicada por las lesiones con los Tigres de Detroit. Jugó 96 compromisos, pero mantuvo un OPS+ por encima del promedio de la liga por quinta campaña consecutiva.

Con 30 años para la temporada 2027, Torres aún tiene margen para recuperar continuidad y consolidarse como una alternativa para equipos que requieran reforzar el cuadro interior.

El lanzador zurdo igualmente figura entre los venezolanos disponibles. En 2026 actuó con los Bravos de Atlanta, con quienes reportó efectividad de 3.04 en 142 entradas de labor.

Los cuatro hacen parte de un mercado venezolano más amplio. Otros peloteros como José Alvarado, Brusdar Graterol, Luis Rengifo, Ildemaro Vargas y Elías Díaz además buscan definir su futuro. Las negociaciones de los siguientes meses vana determinar qué uniformes vestirán los venezolanos cuando empiece la temporada 2027.