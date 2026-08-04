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Futbolista que ha estado en seis ediciones de la Copa del Mundo sorprendió a Colombia: fue visto disfrutando de sus vacaciones en Cartagena

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Trofeo Copa del Mundo - Foto EFE
Trofeo Copa del Mundo - Foto EFE
Guillermo "Memo" Ochoa fue captado recorriendo el Centro Histórico de la ciudad y recibió muestras de cariño de aficionados y autoridades locales.

El ex arquero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, eligió Cartagena de Indias como destino para sus días de descanso y su presencia en la ciudad colombiana llamó la atención rápidamente por turistas y habitantes que penas lo vieron, se acercaron para saludar al reconocido arquero.

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La visita del histórico portero de la selección mexicana se confirma gracias al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien compartió en sus redes sociales un mensaje de bienvenida para el futbolista.

En imágenes divulgadas en redes sociales se ve a Ochoa caminando por sectores del Centro Histórico de Cartagena, uno de los lugares más importantes de la ciudad, reconocido por sus calles coloniales, sus murallas y su atractivo turístico internacional.

La llegada del “Memo” Ochoa creó reacciones entre seguidores mexicanos y colombianos, los cuales resaltaron la presencia de una de las figuras más reconocidas del fútbol latinoamericano en territorio colombiano.

Ochoa, de 40 años, es considerado uno de los arqueros más importantes en la historia del fútbol mexicano. Con la selección de su país jugó seis Copas del Mundo, algo que solo han conseguido Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Se transformó en una de las figuras más recordadas del seleccionado mexicano por sus actuaciones en torneos internacionales.

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El paso del portero por Cartagena de igual forma refuerza la imagen de la ciudad como uno de los destinos turísticos más deseados por personalidades del deporte y el entretenimiento.

En los últimos años, la capital de Bolívar se ha vuelto en un punto de encuentro para celebridades internacionales atraídas por su oferta cultural, gastronómica y sus paisajes del Caribe.

Pese a que no se han conocido detalles sobre la duración de su estadía ni su agenda durante el viaje, la presencia de Ochoa ya provocó un impacto en redes sociales, donde aficionados compartieron fotografías y videos del futbolista disfrutando de la ciudad.

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