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Jueves, 16 de julio de 2026
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Mundial 2026

Jugador mundialista fue visto en la ciudad colombiana de Cartagena tras quedar eliminado del mundial con su selección

julio 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
Su presencia en la ciudad ha generado gran entusiasmo entre los locales, quienes reconocen su participación en la competencia mundialista.

Cartagena es una de las ciudades más atractivas para los turistas a nivel mundial, es por eso que un jugador mundialista decidió pasar sus vacaciones en la icónica ciudad colombiana después de quedar por fuera de la cita orbital.

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Julio Enciso, una de las figuras más destacadas del reciente Mundial 2026, ha escogido Cartagena de Indias como su destino para disfrutar de unas vacaciones junto a su esposa, la influencer colombiana Melissa Cardona.

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Su presencia en la ciudad ha generado gran entusiasmo entre los locales, quienes reconocen su participación en la competencia mundialista donde Paraguay fue eliminado por Francia. A sus 22 años, Enciso ha capturado la atención internacional, no solo por su juego en el campo, sino también por su carisma fuera de él.

En el Mundial 2026, Enciso fue una pieza clave para la selección guaraní, demostrando una habilidad excepcional y una visión de juego que le han valido el apodo "La Joya".

A pesar de la eliminación en octavos de final frente a Francia, su desempeño ha sido ampliamente elogiado, consolidando su posición en el panorama futbolístico internacional. Este logro ha reforzado su carrera en el club francés Racing de Estrasburgo, donde se prepara para la próxima pretemporada.

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Junto a su esposa, Enciso ha sido visto recorriendo el pintoresco Centro Histórico de Cartagena, degustando la oferta gastronómica local y disfrutando de relajantes paseos en yate por el mar Caribe. La elección de Cartagena no es casual; la ciudad se ha posicionado como un destino de renombre internacional, atrayendo a visitantes por su riqueza cultural y belleza natural. Su presencia no ha pasado desapercibida, y ha sido objeto de cálidos recibimientos por parte de los fans locales, quienes no han dudado en acercarse para pedir autógrafos y fotografías.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aprovechó la visita de Enciso para resaltar en redes sociales las virtudes de su ciudad como un destino ideal para turistas de todo el mundo. "Es un honor recibir a personalidades como Julio Enciso. Cartagena se enorgullece de ser un centro de descanso para quienes han competido al máximo nivel", expresó Turbay, extendiendo una invitación abierta a otros jugadores y visitantes a experimentar lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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