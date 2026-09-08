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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026: así quedaron las categorías

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Balón de Oro - Foto: AFP
Balón de Oro - Foto: AFP
Este martes 8 de septiembre se dio a conocer la lista de nominados en las 13 categorías principales del Balón de Oro 2026.

Este martes 8 de septiembre se dio a conocer la lista de nominados en las 13 categorías principales del Balón de Oro 2026, una edición que llegará con varias novedades, entre ellas un cambio de escenario para la ceremonia de premiación.

Después de varios años con el Teatro del Chatelet como sede habitual, la gala se trasladará al London Palladium de Londres, Inglaterra, donde se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

De las 13 distinciones que contempla el premio, diez cuentan con una lista previa de candidatos. En cambio, los reconocimientos al Máximo Goleador del Año, la Máxima Goleadora del Año y el Premio Sócrates no tendrán nominados anunciados con anticipación y sus ganadores serán revelados directamente durante la ceremonia.

Una vez definidos los candidatos, comenzará el proceso de votación a cargo de un jurado internacional integrado por periodistas especializados. Según explicó la organización, participará un representante de cada uno de los 100 países mejor ubicados en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, además de delegados de las 50 naciones con mejor posición en el ranking femenino.

Lista de nominados al Balón de Oro 2026

Balón de Oro 2026 (femenino)

- Selma Bacha (Francia/OL Lyonnes)

- Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride)

- Klara Bühl (Alemania/Bayern Múnich)

-Esmee Brugts (Países Bajos/FC Barcelona)

-Mariona Caldentey (España/Arsenal)

-Scarlett Camberos (México/Club América)

- Kerstin Casparij (Países Bajos/Manchester City)

-Temwa Chawinga (Malawi/KC Current)

- Cata Coll (España/FC Barcelona)

- Melchie Dumornay (Haití/OL Lyonnes)

- Caroline Graham (Noruega/FC Barcelona)

- Alex Greenwood (Inglaterra/Manchester City)

- Pernille Harder (Dinamarca/Bayern Múnich)

- Patri Guijarro (España/FC Barcelona)

- Rose Lavelle (Estados Unidos/Gotham FC)

-Yui Hasegawa (Japón/Manchester City)

- Mapi León (España/London City Lionesses)

- Lorena (Brasil/KC Current)

Mejor club femenino del año

- FC Barcelona (España)

- Bayern Múnich (Alemania)

- Club América (México)

- Manchester City (Inglaterra)

- OL Lyonnes (Francia)

Mejor club del año

- Arsenal (Inglaterra)

- Bayern Múnich (Alemania)

- Bodo/Glimt (Noruega)

- Flamengo (Brasil)

- París Saint-Germain (Francia)

Mejor entrenador del año (femenino)

- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)

- Andrée Jeglertz (Manchester City)

- Nils Nielsen (Selección de Japón)

- Pere Romeu (FC Barcelona)

- Elena Sadiku (Celtic FC/BK Hacken)

Mejor entrenador del año

- Mikel Arteta (Arsenal)

- Luis de la Fuente (Selección de España)

- Unai Emery (Aston Villa)

- Vincent Kompany (Bayern Múnich)

- Luis Enrique (París Saint-Germain)

Mejor arquero del año

- Yassine Bounou (Marruecos/Al-Hilal)

- Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid)

- Joan García (España/Barcelona)

- Gregor Kobel (Suiza/Borussia Dortmund)

- Emiliano Martínez (Argentina/Chelsea)

- Édouard Mendy (Senegal/Al-Ahli)

- David Raya (España/Arsenal)

- Matvey Safonov (Rusia/París Saint-Germain)

- Unai Simón (España/Athletic Club)

- Vozinha (Cabo Verde/Colo-Colo)

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