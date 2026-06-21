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Mundial

¿Superó a Vozinha? Portero mundialista casi logra récord de atajadas y llegó al millón de seguidores en Instagram

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Partido entre Ecuador y Curazao (AFP)
Partido entre Ecuador y Curazao (AFP)
Además de llevarse todos los elogios, el portero se convirtió en el nuevo famoso del Mundial 2026 en redes.

En la jornada del sábado el portero de la Selección de Curazao, Eloy Room, logró una épica hazaña para su país y para la actual cita mundialista.

El golero nacido en Países Bajos no pudo ocultar su felicidad por gran actuación en el empate 0-0 de ante Ecuador, en el que su equipo logró su primer punto en un Mundial en un partido repleto de emociones.

Room, que se llevó todos los aplausos y una calificación perfecta, se quedó a una atajada de lograr el récord de salvadas en un partido mundialista.

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La marca a superar seguirá siendo la de16 paradas que el estadounidense Tim Howard realizó en un partido del Mundial de Brasil 2014, en un juego ante Bélgica en octavos de final que se alargó a la prórroga.

"No estaba pensando en eso durante el partido", dijo Room después de frustrar a la tricolor que llegaba al juego con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en el Mundial 2026.

"Sabía que había sido un partido movido, con muchas atajadas. Estoy un poco molesto por no tener el récord de Tim Howard, porque él tuvo 16, pero creo que estaba sudando ante la posibilidad de la derrota porque estuve cerca", bromeó el arquero, elegido mejor jugador del partido.

Room, de 37 años, se convirtió en el héroe del primer punto mundialista de Curazao, la nación más pequeña en competir en el gran certamen del fútbol.

"Es increíble pero no pude hacerlo solo. Lo hice con el equipo", afirmó el actual jugador del Miami FC, de la segunda división estadounidense. "Pero estoy contento de haber podido hacer mi trabajo, porque antes que nada soy portero y tengo que detener balones".

"Esto para mí es realmente especial, pero, de nuevo, también es mi trabajo, así que intenté ayudar al equipo y hoy salió perfecto", se felicitó Room, que dijo sentirse inspirado tras su espectacular parada a Enner Valencia a los dos minutos.

"Todavía tengo que asimilarlo. El partido estuvo lleno de emociones (...) Sabía que iba a ser un partido duro. Hubo muchas atajadas, pero creo que después de la primera intervención se marcó el tono", afirmó el exarquero del PSV Eindhoven y Brujas.

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"Luchamos hasta el último minuto. Conseguir un punto de esta manera para Curazao es absolutamente genial", reconoció el arquero, también agradecido de la presencia y felicitaciones de los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima.

Además de llevarse todos los elogios, el portero se convirtió en el nuevo famoso del Mundial 2026 en redes al llegar aumentar en casi un millón de seguidores su audiencia en su cuenta de Instagram.

Similar fue el caso de Cabo Verde, que en la primera jornada le arrancó un empate sin goles a España, vigente campeona de Europa, a la que ni siquiera el bautizo de Lamine Yamal en Norteamérica 2026 lo salvó de una actuación discreta.

En Atlanta, la Roja dominó con autoridad, pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico, salvado en un par de ocasiones por su portero Vozinha, héroe en un Mundial recién cumplidos los 40 años, que terminó entre lágrimas y elegido como mejor jugador del duelo.

Antes del partido, Vozinha tenía menos de 100.000 seguidores en Instagram y ahora, tras su gran actuación, ya supera los 11 millones de seguidores en esta red social.

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