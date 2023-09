Tenista alemán hizo expulsar a un fanático por gritar desde la grada “la frase más famosa de Hittler” en el US Open

Un nuevo escándalo sacude al US Open luego de que el tenista alemán Alexander Zverev hiciera expulsar a un fanático que desde la grada gritó “la frase más famosa de Hittler” durante el encuentro que sostenía contra el italiano Jannik Sinner.

El suceso ocurrió mientras los tenistas disputaban el segundo punto del quinto game que correspondía al cuarto set del partido por los octavos de finak del US Open, cuando el alemán detuvo su saque y se dirigió hacia el juez para comentarle la situación.

Con una actitud muy moleta, Zverev se acercó al juez de silla para comentarle que desde la grada un espectador había gritado “la frase más famosa de Hittler” y que era algo totalmente inaceptable continuar de esa manera.

En la transmisión en vivo, se ve el momento en el que mientras el alemán estaba preparando su saque, se escucha que alguien grita “Deutschland über alles”, que significa “Alemania por encima de todo”, una frase que era muy usada por Adolf Hitler antes de un servicio alemán.

Ante esto, el tenista para su saque y señala entre el público mientras le dice al juez: “No, no, no. No es eso, Acaba de gritar la frase más famosa de Hitler. Es inaceptable. Increíble”.

Tras las palabras de Alexander, el juez interviene y pregunta por el micrófono: “¿quién fue el listo que dijo eso? Que levante la mano ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?”.

Luego de encontrar al responsable, los guardias de seguridad del lugar le pidieron al fanático que se retirara del estadio Arthur Ashe Stadium.

Sin oponer resistencia, el hombre se levantó de su asiento y abandonó el lugar ante el aplauso del resto de espectadores, que también condenaron lo sucedió durante el encuentro entre el alemán y el italiano.

Al finalizar el partido, que dejó a Alexander como vencedor, el alemán fue cuestionado sobre lo sucedido y señaló que el espectador empezó “a cantar el himno de Hitler, ‘Alemania, Alemania por encima de todo’. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso”.

Zverev afirmó que el fanático se encontraba en primera fila, por lo que mucha gente pudo escucharlo, pero que “si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte”.

El alemán aseguró que le gusta cuando los fanáticos son ruidosos y activos, pero que lo que pasó esta vez “fue demasiado”.

La frase gritada por el fanático es polémica, puesto que era usada por Hitler antes de un servicio militar, sin embargo, no se canta desde finales de la Segunda Guerra Mundial y está prohibida en actos oficiales de Alemania.