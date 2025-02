Actriz de 'Yo Soy Betty, La Fea' reveló la incomodidad que siente cada vez que es abordada por sus seguidores: "Me molesta"

La actriz colombiana Stefanía Gómez, quien interpretó a ‘Aura María’ del 'Cuartel de las de las feas' en 'Yo Soy Betty, La Fea', reveló la incomodidad que vive cada vez que sus fanáticos la abordan en la calle.

A través de una publicación en sus redes sociales, Gómez expresó la molestia que siente cuando las personas, ya sean conocidas o desconocidas, se acercan demasiado a su rostro al hablar.

“Y es que cuando se me acercan en la calle siento una invasión, me siento como violada. Y si estoy sentada, pongo la pierna y me voy hacia atrás, pero hay personas que no entienden esos códigos y se acercan demasiado a ti, exagerado, y eso a mí me molesta”, manifestó.

De acuerdo con la actriz, dichas acciones le parecen incómodas y pese a que intenta evitarlas, siguen ocurriendo. “Yo tengo que tener un espacio vital para hablar contigo, hombre, mujer, niño, quien sea”, enfatizó.

“Me parece rarísimo, ¿a ustedes les pasa esto?”, cuestionó la actriz a sus seguidores.

Días atrás, en medio de una entrevista, la actriz también se refirió a su participación en la famosa novela con la que ganó gran reconocimiento.

En medio en su relato, la integrante del 'Cuartel de las de las feas', habló del momento más incómodo y doloroso que vivió a lo largo del rodaje.

De acuerdo con Gómez, una de las escenas de la novela tuvo que grabarse en medio de la noche en las instalaciones del Museo Nacional.

“Nos tocó grabar de noche en el Museo Nacional. No nos permitían cobijas, ni almohadas, ni nada de esto. Alrededor no dejaban parquear las motorhome. Entonces nos tocó grabar 24 prácticamente porque solo ese día estaba en el museo la exposición de Picasso. Nos tocó dormir en el piso, en el frío del piso, estaba lloviendo, estaba haciendo demasiado frío”, relató.

En medio de los espacios de cada escena, los actores intentaban dormir, pero cuando se despertaban estaban adoloridos y con mucho frío, según la actriz.

“Todos salimos agotados y no todo lo que brilla es oro, no pude ni siquiera entrar una almohada, ni una cobija, se sufrió ese día”, reveló.

Es de señalar que 'Yo Soy Betty, La Fea', la historia del fallecido libretista Fernando Gaitán emitida por el canal Canal RCN, es sin duda una de las novelas más vistas en la historia, y sus repeticiones han sido exitosas en las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión.