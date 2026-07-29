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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutará como actor y productor: así será el nuevo proyecto del jugador en el que también estará futbolista que brilló en el Barcelona

julio 29, 2026
Por: David Lozano
Cristiano Ronaldo - EFE
Cristiano Ronaldo - EFE
Cabe recordar que el delantero compartió cámara con Vin Diesel en diciembre del año pasado, quien aseguró que ya tenía un papel escrito para él en la franquicia de Rápidos y Furiosos.

Durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo ha construido una carrera de impacto en el mundo del deporte, consolidándose como uno de los futbolistas más completos. Además, el portugués ha llevado su marca personal mucho más allá con inversiones en hotelería, moda, tecnología, salud y medios de comunicación.

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En los últimos años, su estrategia de marca se ha ido ampliando hacia la industria audiovisual. Primero fue protagonista de documentales sobre su vida y su trayectoria deportiva. Ahora, cuando se acerca el final de su carrera dentro de las canchas, el portugués prepara un proyecto que lo convertirá en una estrella de la televisión.

El delantero del Al-Nassr será parte fundamental del proyecto Day 1s, una serie dramática de ficción sobre el negocio del fútbol de élite, en la que debutará como actor y productor ejecutivo.

Day 1s está siendo desarrollada por UR•Marv Studios, la productora fundada por el futbolista junto al director británico Matthew Vaughn, reconocido por dirigir películas como Kingsman, Kick-Ass y X-Men: First Class.

Asimismo, cabe aclarar que la producción ya comenzó su rodaje en Londres, aunque todavía no tiene una plataforma de estreno ni una fecha oficial de lanzamiento.

La historia de esta producción girará en torno a Stanley Dalton, un agente de futbolistas interpretado por el actor Damian Lewis, y explorará el complejo universo de las negociaciones, los contratos millonarios y las relaciones que existen detrás del fútbol profesional.

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Además de Cristiano Ronaldo, el reparto contará con las participaciones del exfutbolista francés Thierry Henry, con pasado dorado en clubes como el Arsenal y el Barcelona, el rapero británico Dave y la actriz Carlotta Banat, entre otros.

Aunque el papel que interpretará el delantero no ha sido revelado, su participación marcará la primera vez que el cinco veces ganador del Balón de Oro actúe en una serie de ficción.

Finalmente, cabe recordar que el delantero compartió cámara con Vin Diesel en diciembre del año pasado. En ese momento, el actor aseguró que ya tenía un papel escrito para él en la franquicia de Rápidos y Furiosos, una de las sagas más taquilleras y populares a nivel mundial.

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