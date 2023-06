“Deja tu puesto”: reconocido presentador de televisión despidió en vivo al productor de su programa

En redes se hizo viral el video del momento en el que un reconocido presentador de televisión despidió al productor de su programa en vivo por un error que ha indignado a más de un internauta.

El reconocido presentador peruano de televisión Andrés Hurtado generó revuelo en redes luego de despedir al productor del programa ‘Sábado de Andrés’ en plena emisión en vivo de este sábado 3 de junio.

El suceso ocurrió debido a que en medio de la final del ‘Miss Perú: La Pre’ cuando el conductor se encontraba realizando las preguntas correspondientes a las candidatas y se da cuenta, gracias a una de ellas, que hay un error en una de las preguntas.

La pregunta realizada por Hurtado decía “¿cuál consideras que es tu mayor medio’”, algo de lo que la aspirante a la corona se da cuenta que está mal y repite la palabra “medio”, en ese momento el conductor se percata que a pregunta está mal escrita.

“Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”, comentó Hurtado.

Tras ello, el presentador procede a llamar en plena transmisión en vivo al productor del programa, identificado como José Malpartida Abadía, y le pide que se acerque hasta donde está él.

“Usted, venga, es que yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando esto. Me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta porque no se trata de hacer un programa así por así. Yo soy quien debo dar la cara, las concursantes están al frente”, comienza a decir Hurtado.

Luego de eso, le pide al productor que abandone de manera inmediata el set y que le deje su puesto de trabajo a alguien más, sin embargo, cambia de opinión y le dice que mejor espere a que termine el programa para dejar el puesto.

“Te pido por favor y me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’, deja tu puesto a uno de los chicos. Gracias, acá las cabezas se cortan inmediatamente, no lo puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”, puntualizó.

Después del pequeño momento de incomodidad, el conductor regresa hacia donde están las aspirantes a la corona y continúa como si nada hubiera sucedido durante la emisión.

Ante esto, los internautas no se hicieron esperar y le reclamaron al presentador su actitud “déspota” y “abusiva” con el productor que a ojos del público no cometió un error tan grave como para ser despedido en pleno programa en vivo.

No es la primera vez que el presentador peruano Andrés Hurtado genera indignación entre los internautas ya que en 2022 fue duramente criticado por dos episodios de su espacio televisivo.

En uno de ellos le reprocha a una mujer ser madre a temprana edad y de seis hijos y el otro episodio en el que expuso a un grupo de personas sufriendo de cáncer en vivo.