"Estoy profundamente devastada": Isabella Ladera se pronunció sobre el video privado que publicaron y anunció que tomará acciones legales

La modelo e influenciadora venezolana Isabella Ladera está dando de qué hablar por un video privado que fue publicado en redes sociales y que se volvió viral. En el clip aparece con el cantante colombiano Beéle.

La mujer se pronunció con un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que el video mencionado fue publicado sin su consentimiento y que solo dos personas tenían acceso a él, por lo que tomará acciones legales.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, así inicia la publicación de Isabella Ladera.

Posteriormente señaló que esta exposición no solo vulneró su privacidad, sino que también atenta contra su dignidad y que le ha causado un “inmenso dolor” también a su familia.

“Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, prosiguió el comunicado.

Isabella Ladera aseveró en su escrito que tomará acciones legales: “me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”.

Y finalizó con la oración: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”.

La solidaridad que Isabella Ladera ha recibido por parte de seguidores y otras mujeres que aseguran haber pasado por lo mismo ha sido mayoritaria: “fuerza hermosa, puedes con esto y mucho más”, “el karma se encargará de él, hermosa”, “yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón mi niña”, entre otros.

Esta es la publicación de Isabella Ladera al respecto del video privado: