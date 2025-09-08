NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Isabella Ladera

"Estoy profundamente devastada": Isabella Ladera se pronunció sobre el video privado que publicaron y anunció que tomará acciones legales

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Isabella Ladera, influencer y modelo venezolana / FOTO: IG: @isabella.ladera
Isabella Ladera, influencer y modelo venezolana / FOTO: IG: @isabella.ladera
La venezolana afirmó que el video fue filtrado sin su consentimiento y que solo dos personas tenían acceso al clip mencionado.

La modelo e influenciadora venezolana Isabella Ladera está dando de qué hablar por un video privado que fue publicado en redes sociales y que se volvió viral. En el clip aparece con el cantante colombiano Beéle.

La mujer se pronunció con un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que el video mencionado fue publicado sin su consentimiento y que solo dos personas tenían acceso a él, por lo que tomará acciones legales.

o

Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, así inicia la publicación de Isabella Ladera.

Posteriormente señaló que esta exposición no solo vulneró su privacidad, sino que también atenta contra su dignidad y que le ha causado un “inmenso dolor” también a su familia.

Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”, prosiguió el comunicado.

o

Isabella Ladera aseveró en su escrito que tomará acciones legales: “me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”.

Y finalizó con la oración: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”.

La solidaridad que Isabella Ladera ha recibido por parte de seguidores y otras mujeres que aseguran haber pasado por lo mismo ha sido mayoritaria: “fuerza hermosa, puedes con esto y mucho más”, “el karma se encargará de él, hermosa”, “yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón mi niña”, entre otros.

Esta es la publicación de Isabella Ladera al respecto del video privado:

Temas relacionados:

Isabella Ladera

Video

Viral

Demanda

Polémica

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ellos no le están quitando la dirección de las relaciones internacionales": expresidente de la Corte Suprema sobre viaje de alcaldes de Cali y Medellín a Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Entretenimiento

Ver más
Woody Allen - EFE
Director

Ucrania denuncia la participación de reconocido cineasta estadounidense en un festival de cine ruso: "una vergüenza y un insulto"

Juan Duque en On the Road
On the Road

“No hay plan B”: la historia del artista colombiano que dejó el fútbol por la música

Receta de pasta asiática con toque italiano | Foto Canva
Ponte al Día

Receta de pasta asiática con toque italiano: así es el paso a paso para preparar este sencillo plato

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombia vs. Venezuela 2023 - Foto AFP
Eliminatorias Sudamericanas

"Tú debes estar": la importante invitación que hizo La Vinotinto para su partido definitivo contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Woody Allen - EFE
Director

Ucrania denuncia la participación de reconocido cineasta estadounidense en un festival de cine ruso: "una vergüenza y un insulto"

Juan Duque en On the Road
On the Road

“No hay plan B”: la historia del artista colombiano que dejó el fútbol por la música

Fotografía exterior de 'El Helicoide', edificio que controla el régimen de Maduro, considerado como "el mayor centro de tortura de Venezuela" - EFE
El Helicoide

"Con el caso Chirinos Salamanca, por primera vez una corte internacional estudiará la situación de El Helicoide": presidente de la ONG 'Defiende Venezuela'

Juego de la selección Colombia ante Perú por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

"Detesto el 'sí se puede'": presidente de la Dimayor no ocultó su disgusto por cántico frecuente en los juegos de Eliminatorias de la selección Colombia

María Corina Machado y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado responde a las amenazas que le hizo Diosdado Cabello: “está bien equivocado si cree que esto nos detendrá”

Avioneta - Foto de referencia: Canva
Accidente aéreo

Dos heridos tras accidente de una avioneta que cayó en pleno parque de Medellín cerca de una estación del Metro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal