Falleció a los 46 años Nashawn Breedlove, reconocido por enfrentar a Eminem en "8 Millas"

El reconocido actor y rapero Nashawn Breedlove, mejor conocido por su nombre artístico XO, falleció el domingo a los 46 años en su casa de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Su madre, Patricia Breedlove, confirmó su fallecimiento a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.

"Querida familia y amigos. Con gran pesar comparto la noticia del fallecimiento de mi amado hijo Nashawn Breedlove. Muchos de ustedes lo conocían por su alias "Lotto, buey", un nombre que hizo eco de su resistencia y determinación. Nashawn fue un rapero, cantante, compositor y actor. Nadie podía negar su talento.", escribió la madre del rapero.

Hasta el momento no se ha dado a conocer las causas de muerte del cantante, sin embargo, sus familiares informaron que el artista falleció mientras dormía.

VEA TAMBIÉN Vocalista de The Rolling Stones sorprende a sus seguidores bailando famosa canción de Farruko o

“La partida de Nashawn de este mundo ha dejado un inmenso vacío en mi vida, uno que las palabras no pueden expresar completamente. No puedo expresar con palabras el dolor y el dolor que siento. No era sólo mi hijo; era un hombre extraordinario cuyo carácter y fuerza inspiraron a todos los que se cruzaron en su camino”, agregó.

Breedlove llegó a la fama tras interpretar a Lotto en la película “8 Millas” de 2002 en donde enfrentó a Eminem en una batalla de rap.

Asimismo, bajo su nombre artístico XO el rapero participó en la creación de la banda sonora de la película 'The Wash' de 2001 junto a Dr Dre y Snoop Dogg, dos grandes de la industria del hip-hop.

Tras su fallecimiento, varios de sus amigos y colegas más cercanos enviaron un mensaje de apoyo a sus familiares y rindieron homenaje en su nombre.

“Que descanse en paz uno de los pocos maestros en vencer a Eminem. Lotto desde 8 Mile. Quiénes son amigos amorosamente lo llamaban, OX. Te echaremos de menos por tu tenacidad y agresividad”, escribió el rapero en su cuenta de Instagram.