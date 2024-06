“Desde chamaquita rompiendo la ley”: Karol G se habría quedado con el celular de un fanático en Alemania

La cantante colombiana Karol G se encuentra haciendo su recorrido con su gira musical ‘Mañana Será Bonito’ en Europa, en donde miles de fans la han recibido con los brazos abiertos y también la han esperado para poder tomarse una foto con ella.

Durante uno de estos encuentros, la intérprete de ‘Provenza’ protagonizó un suceso que la ha vuelto el tema principal en las diferentes redes luego de que se “robara” el celular de un fanático en Alemania.

En un video que circula por redes se puede ver que la colombiana está asomada en la ventana superior de un vehículo mientras pasa saludando a los fans en la ciudad de Colonia en Alemania.

Mientras saludaba a la multitud, uno de sus fanáticos le habría pasado su celular, por lo que la ‘Bichota’ lo toma y lo usa para grabar un video de la vista que tenía delante del carro en el que estaba.

Sin embargo, Karol continúa su recorrido, sin devolverle el celular al fanático que se lo dio y lo guarda en el carro desde el que estaba saludando a las personas que estaba esperándola para conocerla.

Esta situación ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que algunos de los internautas aseguran que la colombiana se “robó” el celular, otros aseguran que es una situación totalmente graciosa, mientras que varios usuarios comentan que solo se trató de un descuido por parte de la artista.

“Cuando sales de Latinoamérica, pero Latinoamérica no sale de ti”, “Las despistadas la entendemos”, “Que se lleve el mío y que después me llame para devolvérmelo”, “Quién pudiera decir que fue Karol quien se le llevó el celular”, “Épico”, “Desde chamaquita rompiendo la ley”, “Uno no sabe si es ganar o perder” y “Imagínate ir a la fiscalía a poner una denuncia contra Karol G por hurto”, son algunos de los comentarios.

No obstante, tras el alboroto que esto generó se conoció por medio de otro video que en realidad el celular que Karol guarda en el carro pertenece a alguien de su equipo que se lo dio para poder grabar a la multitud.