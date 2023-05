La changua colombiana en el New York Times: "me recuerda una sopa que me hizo mi mamá"

El New York Times rindió homenaje a uno de los platos más icónicos de la cocina del centro de Colombia, la changua.

Esta sopa, hecha a base de leche, divide opiniones en todo el país por el poco habitual uso del lácteo en una sopa junto con el cilantro y el huevo.

El autor del artículo dedicado a la changua fue el reconocido escritor culinario J. Kenji López-Alt, autor de "The Food Lab: Better Home Cooking Through Science" y "The Wok: Recipes and Techniques".

Allí, Kenji describió a este plato como "una simple sopa de pan colombiana de los departamentos montañosos ricos en lácteos de Cundinamarca y Boyacá, tiene una fuerte reputación de amor y odio".

El crítico alabó una de las propiedades más conocidas en el territorio colombiano para la changua: la cura para la resaca.

Adicionalmente, Kenji destaca que, "afortunadamente, los ingredientes son económicos y el proceso es simple, lo que lo convierte en una oportunidad de bajo riesgo para encontrar el amor verdadero".

Aunque existen varias maneras de preparar la changua, el autor asegura que este manjar del altiplano cundiboyacense "es sabroso de cualquier manera".

Unos 98 usuarios del rotativo le han otorgado un 4 de 5 en calificación a esta receta.

López-Alt utilizó los siguientes ingredientes para la preparación: