"No iba a Bahamas para apaciguar los celos de Gerard": Shakira al justificar que su residencia era en Nasáu y no en España

Una declaración judicial a la que accedió el diario español El País, que data de una comparecencia del 6 de junio de 2019 de la cantante colombiana Shakira ante juzgados de Barcelona, ha revelado algo más que pistas sobre el proceso motivado contra ella por la Hacienda del país europeo. También evidencia el estado de ánimo de la artista para entonces y matices de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Shakira, durante la declaración, buscó justificar que su residencia nunca fue en España como Hacienda ha planteado para el período entre 2011 y 2015 y por lo cual la Fiscalía ha pedido un pago de 23,7 millones de euros como multa.

La colombiana afirmó que no cumplió con el requisito de pasar 183 días del año (la mitad más uno) que exige la ley para ser considerada residente fiscal en España.

Por el contrario, informó que su residencia se encuentra en Bahamas en donde, en la capital Nasáu, tiene una vivienda en la que, en el pasado, convivió con su expareja Antonio de la Rúa.

Shakira explicó en su declaración que no frecuentaba su casa en Nasáu debido a que no quería despertar los celos de su pareja (entonces), Gerard Piqué.

Según la declaración a la que accedió el medio español, De la Rúa seguía frecuentando en ese momento la casa de Nasáu, donde ambos guardaban “muchos recuerdos”.

“Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas, (no viajaba mucho allá)”, explicó Shakira.

La cantante colombiana menciona que de haber sabido que se iba a ver envuelta en un proceso fiscal de esa magnitud, por cuenta de la residencia, desde un principio se hubiera establecido en España.

No obstante, aseveró que no podía tomar una decisión sobre su residencia en España debido a sus compromisos musicales, que incluyen giras que la obligaban a estar en tres países al mismo tiempo, y también porque Piqué no tenía garantizada su permanencia en ese país.

“Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barza. Con Guardiola tenía una relación supertensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, explica.

Ante esa relación, la cantante afirmó que el exfutbolista español valoró otras opciones para su carrera como regresar al Manchester United lo que hubiese obligado a la pareja a mudarse a Inglaterra.

La colombiana, además, le restó importancia al hecho de haber comprado una casa en Barcelona. “Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nasáu, Barcelona”.

Shakira en definitiva definió como desmesuradas las acusaciones en su contra como consecuencia de una relación sentimental que un día inició con Piqué y que le obligó a vivir por temporadas en España.