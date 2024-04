Se cumplen 19 años de 'La tortura', la colaboración más "íntima" de Shakira y Alejandro Sanz

El 12 de abril del año 2005 el sello Epic presentó ‘La tortura’, la colaboración de la cantante Shakira con Alejandro Sanz, cuyo video lleno de sensuales secuencias entre los dos artistas aún permanece en la memoria de los seguidores de la colombiana y el español.

Esta canción, que fue lanzada como el primer sencillo del álbum de estudio ‘Fijación oral’, el sexto en la carrera de Shakira, tuvo una recepción comercial muy positiva en todo el mundo y logró importantes marcas así como destacados reconocimientos.

En Billboard, fue número 23 en el Hot 100 y número 1 en el Hot Latin Songs, Latin Pop Songs y Tropical Songs. Además, Shakira recibió dos Latin Grammy por esta canción, el de Canción del Año y Grabación del Año. También se recuerda por haber sido la primera canción en español en ser interpretada durante los Video Music Awards.

Pero sin duda uno de los aspectos que más recuerdan los fans de esta canción es el videoclip, protagonizado por Shakira y Alejandro Sanz, quienes interpretan sensuales momentos en una cocina al ritmo de la canción.

“Este video cambió mi vida”, “No recordaba esa escena en el video musical”, “El año que viene se cumplen 20 años, así que deberían pensar en hacer La Tortura parte 2”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales a propósito del aniversario de la canción.

Es importante recordar que durante años los seguidores de los dos artistas han destacado la química palpable que existe entre ellos y expresan permanentemente su deseo de verlos juntos, al menos en el campo artístico.

No obstante, tanto Sanz como Shakira han dejado claro en diversas ocasiones que solamente comparten una admiración mutua y una amistad sólida que ha perdurado a lo largo de los años.

Y aunque en el pasado se ha especulado sobre un posible romance, ambos han dejado claro que su relación es puramente profesional y amistosa.

VEA TAMBIÉN "Ya cásense y sean felices por siempre": el mensaje de Alejandro Sanz a Shakira que avivó el deseo de verlos juntos o

De hecho, recientemente, en una emotiva publicación en Instagram, Alejandro Sanz conmemoró los 17 años de su otra colaboración con Shakira: el exitoso tema "Te lo agradezco, pero no". La canción, lanzada en enero de 2007, también ha causado siempre revuelo entre los fanáticos.

En esa oportunidad, el reconocido cantante español expresó su gratitud hacia Shakira por bailar la vida junto a él, incluso cuando han tenido que decir que no.

Mencionando la frase "Dicen que tras 'La tortura' viene la calma. En nuestro lenguaje, es un 'Te lo agradezco, pero no'", Sanz recordó los momentos compartidos con la colombiana a lo largo de su carrera musical.

La reacción de Shakira no se hizo esperar y respondió al mensaje de Sanz desde sus redes sociales con un sentido "Love this". La emoción se extendió también a Twitter, donde Sanz destacó la importancia de la gratitud en la vida y cómo un "Te lo agradezco, pero no" a tiempo puede cambiar cualquier destino.

Por todo esto, los seguidores de ambos artistas siguen recordando sus colaboraciones y aprovechan cada aniversario para expresar su entusiasmo en las redes sociales, pidiendo una nueva canción juntos. Aseguran que cuando Sanz y Shakira se unen, el éxito está garantizado.