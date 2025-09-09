NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Beéle

Defensa de Beéle anuncia que se iniciaron acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión del video privado con Isabella Ladera

septiembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Beéle e Isabella Ladera en febrero de 2025 - Foto EFE
Beéle e Isabella Ladera en febrero de 2025 - Foto EFE
La firma de abogados emitió un comunicado asegurando que el artista urbano "no filtró" el material "ni participó en su divulgación".

Los equipos de defensa del artista musical colombiano Beéle anunciaron este martes que "se han iniciado acciones legales" contra quienes resulten responsables de la difusión del video privado en el que aparece junto a la venezolana creadora de contenido Isabella Ladera y que circula desde el lunes en redes sociales.

"En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, sus equipos legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas", dice el comunicado.

o

El escrito fue subido a las redes sociales de la firma de abogados del cantante urbano y compartido por el mismo involucrado en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

"Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material", advierten.

En él se especifica, además, que Beéle no filtró dicho material ni participó en su divulgación. "Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", aseguraron.

La aclaración por parte de los abogados de Beéle acerca de que su defendido no estuvo involucrado en la propagación del clip se da después de que Ladera, su expareja, insinuara el lunes en una publicación que el culpable de la filtración sería la joven estrella musical y anticipara también que estaba tomando acciones legales.

o

"Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio (…) Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes", escribió Ladera.

La defensa de Beéle, por su parte, avisó también en su mensaje que ya se encontraban en el proceso de reportar el incidente ante las autoridades policiales de Estados Unidos mediante una declaración formal: "Se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación", precisaron.

"De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA (solicitud formal que envía un titular de derechos de autor a un proveedor de servicios en línea), órdenes de takedown (orden de retirada) a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima", reza el comunicado de prensa.

La defensa del intérprete de canciones como "Morena", "Top Diesel" y "Frente al mar", aseveró, de igual manera, que solicitaron a las principales plataformas digitales y servicios de internet "la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión".

Asimismo, la firma hizo un llamado a la opinión pública y a los medios de comunicación para abstenerse de compartir el material, cuya reproducción, recalcaron, constituye una "forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas".

En la parte final del texto se reiteró que se trata de un hecho que "afecta a todas las partes" y que Beéle también es víctima de "la exposición no consentida de su intimidad".

o

"Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos", concluyeron.

Temas relacionados:

Beéle

Comunicado

Isabella Ladera

Redes sociales

Cantante

Filtración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Judicial

Ver más
Federico Starnone - Fofos, Policía Nacional de Colombia
Captura

Capturan en Colombia a capo de la mafia italiana y "comprador mayorista" de cocaína: fue visto tomando café en su casa y luego lo apresaron

Cárcel del Helicoide en Venezuela (EFE)
El Helicoide

Tras las nuevas excarcelaciones: Maduro mantiene a 816 presos políticos, 82 en El Helicoide

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Juicio contra Álvaro Uribe

Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso por manipulación de testigos: "A pesar de que la ley me otorga un camino corto, no puedo declinar el camino de la verdad"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Federico Starnone - Fofos, Policía Nacional de Colombia
Captura

Capturan en Colombia a capo de la mafia italiana y "comprador mayorista" de cocaína: fue visto tomando café en su casa y luego lo apresaron

Régimen de Maduro

Maduro moviliza tanques de guerra en Carabobo y desata la burla en redes

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Jugadoras de la Selección Colombia Femenina | Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia Femenina sufre importante baja de cara a las eliminatorias para el Mundial Brasil de 2027

Huracán Erin toca Zona costera de los EE. UU. - Foto: EFE
Huracán Erin

Huracán Erin inunda zonas costeras tras hacer este jueves su aproximación más cercana a Estados Unidos

Luis Enrique Martínez, DT del PSG - EFE
Luis Enrique

"No merecíamos este título": la confesión de Luis Enrique tras levantar la Supercopa de Europa con el PSG

San Carlo Acutis - AFP
Iglesia Católica

La Iglesia católica ya tiene su primer santo milenial: Carlo Acutis fue canonizado y se convirtió en "influencer de Dios"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal