Defensa de Beéle anuncia que se iniciaron acciones legales contra quienes resulten responsables de la difusión del video privado con Isabella Ladera

Los equipos de defensa del artista musical colombiano Beéle anunciaron este martes que "se han iniciado acciones legales" contra quienes resulten responsables de la difusión del video privado en el que aparece junto a la venezolana creadora de contenido Isabella Ladera y que circula desde el lunes en redes sociales.

"En representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, sus equipos legales Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas", dice el comunicado.

El escrito fue subido a las redes sociales de la firma de abogados del cantante urbano y compartido por el mismo involucrado en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

"Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material", advierten.

En él se especifica, además, que Beéle no filtró dicho material ni participó en su divulgación. "Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza", aseguraron.

La aclaración por parte de los abogados de Beéle acerca de que su defendido no estuvo involucrado en la propagación del clip se da después de que Ladera, su expareja, insinuara el lunes en una publicación que el culpable de la filtración sería la joven estrella musical y anticipara también que estaba tomando acciones legales.

"Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio (…) Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes", escribió Ladera.

La defensa de Beéle, por su parte, avisó también en su mensaje que ya se encontraban en el proceso de reportar el incidente ante las autoridades policiales de Estados Unidos mediante una declaración formal: "Se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación", precisaron.

"De manera inmediata se están presentando notificaciones DMCA (solicitud formal que envía un titular de derechos de autor a un proveedor de servicios en línea), órdenes de takedown (orden de retirada) a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes de preservación de evidencia para identificar a los responsables, incluso si actúan de forma anónima", reza el comunicado de prensa.

La defensa del intérprete de canciones como "Morena", "Top Diesel" y "Frente al mar", aseveró, de igual manera, que solicitaron a las principales plataformas digitales y servicios de internet "la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo, y la preservación de registros que permitan rastrear la cadena de difusión".

Asimismo, la firma hizo un llamado a la opinión pública y a los medios de comunicación para abstenerse de compartir el material, cuya reproducción, recalcaron, constituye una "forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas".

En la parte final del texto se reiteró que se trata de un hecho que "afecta a todas las partes" y que Beéle también es víctima de "la exposición no consentida de su intimidad".

"Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos", concluyeron.