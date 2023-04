Diseñadora colombiana reveló su vínculo con Johana Torres, detenida por corrupción en Pdvsa

La polémica de las mujeres detenidas por corrupción de Pdvsa sigue dando de qué hablar por todos los tentáculos y ramificaciones que alcanzó el dinero robado a las arcas de Venezuela, de la mano de los funcionarios más cercanos al régimen que ahora los persigue.

Aunque son 44 los detenidos hasta ahora en esta cruzada, solo dos mujeres están detenidas, una de ellas apareció junto a los demás, vestida de braga naranja el día que fue presentada a los tribunales improvisados donde les leyeron sus cargos.

Se trataba nada más y nada menos que de Johana Torres, mano derecha del diputado del Psuv, Hugbel Roa, quien presumía en redes sociales de su vida de opulencia alrededor del mundo, incluso en Dubai, donde se vio con la diseñadora de modas Blanca Arroyo, en un video en el que exhibe incluso un maletín con lingotes de oro.

De inmediato Arroyo se convirtió en el centro de ataque, por lo que la revista Semana le hizo una entrevista donde dijo que su relación con la venezolana era netamente laboral, que se reúne con muchas personas y que en Dubai no le vendió si quiera un vestido.

“Mi relación con Johana Torres es laboral, la he visto muy pocas veces en mi vida. Yo soy amable y cariñosa con todo el mundo. Planificamos hacer un vestido que ni siquiera se lo hice, porque no alcanzamos”, indicó.

“Cuando llegué a su casa, ella me grabó, normal. Nos estamos conociendo. Como profesional, soy exitosa y por eso la gente me busca. Yo muestro casi todo en las redes sociales. El que me conoce sabe que yo soy así. Yo hablo con el pobre, con el rico, con todo el mundo. Esto ha sido terrible e injusto”.

“No van a encontrar nada. Ya le cogieron el teléfono a ella (Johana Torres) ¿Qué me van a vincular? Eso ha sido una falta de respeto conmigo y mi trabajo. Yo he trabajado honradamente”, concluyó.

Pero además culpó a los medios de hacerse eco de señalamientos. “Los medios me señalaron y nadie fue capaz de llamarme. ¿Titaron la noticia y nadie fue capaz de llamarme, ah?, eso es horrible, tengo el corazón partido”.

Reiteró en varias partes de la entrevista que ella trabaja “honradamente, he dado buen ejemplo y ahora ese show; no le vendí un traje, compré telas en general, me llevé tres aletas de ropa de alta costura para Dubai, con el dinero que vendí y reinvertí porque allá las telas son baratas”, agrega.

Según el propio fiscal general venezolano y Nicolás Maduro, las mujeres señaladas en el caso están involucradas en supuestos delitos de trata de personas, así como asociación para delinquir, pues son sospechosas que facilitar todo un lobbi a los empresarios para que hicieran los negocios que terminaron en uno de los desfalcos más grandes que se haya conocido en la historia de Venezuela, valorado en más de 30 mil millones de dólares, a costa de la venta de barcos petroleros.