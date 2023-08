"Cada vez que me lanzan una acusación subimos en las encuestas": Trump ante sus seguidores este viernes

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por primera vez ante sus seguidores luego de su comparecencia en el marco de la nueva acusación en su contra por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en hechos que incluyen el asalto al Capitolio.

Trump se pronunció un día después de que se declarara “no culpable” de los cargos de los que fue señalado en una corte federal de Washington.

El exmandatario dijo que cada vez que le lanzan una acusación “subimos en las encuestas”.

“Estamos liderando por mucho, cada vez que me lanzan una acusación subimos en las encuestas. Necesitamos una acusación más para terminar con esta elección. Una acusación más y esta elección se cerrará”, aseveró.

Trump, a su vez, puso en duda una eventual participación suya en debates de cara a las elecciones primarias republicanas.

“Quieren que vaya a los debates, pero creo que no tiene sentido. Me gusta debatir pero uno no quiere hacer del tonto”, aseguró tras considerar que tiene una amplia diferencia en las encuestas que no querría arriesgar.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró "no culpable" de todos los cargos en medio de la acusación en su contra que le fue leída el jueves 3 de agosto.

Así lo hizo luego de llegar a una corte federal de Washington en donde le fueron leídos cuatro cargos en el marco de la nueva acusación en su contra que se conoció el pasado martes.

Los cuatro cargos por los que hasta el momento se acusa a Trump son conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración contra los derechos, y obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial.

La campaña de Trump reaccionó de inmediato tras la acusación a la que se refirió como "el último capítulo corrupto en el intento patético y continuo de la familia criminal Biden y su Departamento de Justicia para interferir con las elecciones presidenciales de 2024".

“¿Por qué esperaron dos años y medio para presentar estos cargos falsos, justo en medio de la campaña ganadora del presidente Trump para 2024? ¿Por qué se anunció el día después de que estallara el gran escándalo de Crooked Joe Biden en los pasillos del Congreso?", cuestionó la campaña.

Trump, más temprano ese martes, había anticipado que iba a ser inculpado por el fiscal especial Jack Smith, quien investiga el caso.