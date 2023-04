Gobierno de Colombia envía a Juan Guaidó a los Estados Unidos

El líder opositor venezolano Juan Guaidó salió de Colombia la noche del lunes rumbo a Estados Unidos en un vuelo comercial.

Versiones de diferentes medios de comunicación, que citan fuentes cercanas a Guaidó, señalaron que la salida del líder político se habría dado en un vuelo facilitado por el Gobierno colombiano.

Sin embargo, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que niega estas versiones y en el que resalta que Guaidó se encontraba en Bogotá de forma irregular.

"En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a EE. UU., durante la noche", dijo la cartera gubernamental.

Asimismo, Cancillería detalló que el tiquete aéreo "ya había sido adquirido por él".

En el mismo mensaje, se detalló que "no es cierto que el Gobierno Nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Migración Colombia se encuentra atenta a que ese viaje se produzca sin dilación alguna", finalizó.

Ante esto, Guaidó se pronunció mediante un video compartido en sus redes sociales, el cual fue grabado desde el avión.

"Me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Cuando fue el canciller Leyva el que invitó a escuchar a la oposición, y vine precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país”, dijo.

El sorpresivo movimiento se da después de que Guaidó anunciara su llegada a Colombia para la cumbre internacional sobre Venezuela que se celebrará el 25 de abril en Bogotá y que fue convocada por el presidente Gustavo Petro.

El precandidato a las elecciones presidenciales trinó en la mañana: "acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie".

Apenas un par de horas después del anuncio, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, dijo que Guaidó no estaba invitado a la cumbre.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco”, expresó inicialmente Leyva.

Además, Leyva lanzó una seria advertencia sobre la llegada del opositor: “no he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”.

Las reacciones a la medida del Gobierno Petro:

Carlos Vecchio, exembajador de Venezuela ante Estados Unidos, rechazó la decisión de enviar a Guaidó a la unión americana.

"Primera decisión del anfitrión de la conferencia sobre Venezuela: expulsar, bajo amenaza, a Juan Guaidó de Colombia, en lugar de respetar los elementales principios del sistema interamericano que exigen protección a quienes son perseguidos. O se defienden los derechos humanos y la democracia o se está con la dictadura", escribió en su cuenta de Twitter.