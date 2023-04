Nikki Haley, aspirante a la Presidencia de EEUU, propuso un programa para que “ninguna empresa pueda contratar migrantes ilegales”

La principal rival del expresidente Donald Trump en las primarias republicanas, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, visitó este lunes la frontera sur de Estados Unidos y criticó las políticas de migración de la administración Biden.

Nikki Haley se presentó en la frontera entre Estados Unidos y México en Eagle Pass y aprovechó su visita para lanzar duros comentarios contra el presidente de la unión americana, Joe Biden, por ignorar el gran flujo migratorio que llegal de manera ilegal al país norteamericano.

Haley, estaba acompañada del congresista de Texas, Tony Gonzales, quien también ha sido muy crítico respecto a las políticas migratorias asegurando que el flujo de inmigrantes es un problema para “todas las familias estadounidenses” y que “cuando salen de Del Rio o Eagle Pass, no se quedan aquí. Vienen a sus estados, van a sus escuelas y hospitales. Ahora se están quedando con el dinero de los contribuyentes”.

Gonzales añadió que es necesario que se hagan cumplir las leyes que ya están escritas en los libros, por su parte, la exembajadora ante la ONU señaló que lo que observó durante su recorrido por la frontera sur “fue un incumplimiento del deber”.

“Un presidente tiene un trabajo, y es mantener el país seguro. No hay nada que mantenga a Estados Unidos seguro como lo que vimos hoy. En primer lugar, no hay frontera. Hay partes de un borde, pero en realidad no hay borde”, añadió Haley.

Nikki Haley también destacó que en el lugar no hay Patrulla Fronteriza y que “solo aparecen cuando saben que los están mirando”.

La candidata por la nominación republicana propuso que el programa E-Verify sea obligatorio para así asegurarse de que ninguna empresa pueda “contratar inmigrantes ilegales”, además, señaló que lo primero que debe de hacerse es “asegurarse de que despidamos a los 87,000 agentes del IRS y contratemos al menos a 25,000 agentes de la Patrulla Fronteriza para que podamos ir y brindarles a estos otros agentes de la Patrulla Fronteriza la ayuda que necesitan”.

La republicana también expresó que había tenido una conversación con la Patrulla Fronteriza y que su respuesta sobre sus labores en Eagle Pass era que su responsabilidad es “cuidar niños”.

Nikki Haley fue gobernadora por el estado de Carolina del Sur, además de embajadora ante Naciones Unidas entre 2017 y 2018, durante la administración de Donald Trump.

Haley se convierte así en la primera aspirante republicana en retar al expresidente en la carrera por la nominación del partido.

Ante el anunció de Haley de competir en la nominación republicana, la campaña de Trump reaccionó señalando que la exembajadora ante la ONU era “una política de carrera más”.

Durante su discurso de clausura del CPAC el pasado mes de febrero, la republicana pidió unas “pruebas de aptitud mental” para los políticos mayores de 75 años, haciendo referencia nuevamente a la edad del también candidato de 76 años.

Hoy en día, es de las principales oponentes en la nominación republicana para as elecciones presidenciales de 2024 del expresidente de los Estados Unidos, Donal Trump, quien deberá comparecer este martes ante un juez por el caso Stormy Daniels en Nueva York.

El magnate viajó el lunes desde Palm Beach a la 'Gran Manzana' para cumplir su cita en un tribunal de justicia por delitos penales relacionados con el supuesto dinero pagado Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos para que no hablara de una relación extramarital que habrían sostenido en el pasado.

Según la demanda, entablada por Daniels, Trump le habría desembolsado la millonaria suma de 130.000 dólares semanas antes de las elecciones de 2016, supuestamente para evitar que hiciera pública la relación, y de esta manera ayudarle en la elección presidencial.