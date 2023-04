"No hay nada que impida que Donald Trump compita por la Presidencia": Jesús García

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra resguardado en una de sus propiedades en Florida antes de entregarse a las autoridades de Nueva York en su contra por el caso que lo involucra presuntamente con un pago de USD 130.000 realizado a la exactriz porno Stormy Daniels en 2016.

El próximo martes se vivirá una jornada inédita para la historia de los Estados Unidos: por primera vez un expresidente será sometido a una toma de huellas dactilares y una foto para una ficha policial.

Uno de los juristas que acompaña al exmandatario dijo que "no será esposado" y agregó que no cree que los fiscales "permitan que esto se convierta en un circo".

Según Joe Tacopina, uno de sus abogados, no hay ninguna probabilidad de que Trump acepte un acuerdo de culpabilidad: "eso no va a suceder. No hay delito", dijo.

El defensor reveló que el magnate se encuentra "conmocionado" pero "dispuesto a luchar".

¿Qué le espera a Donald Trump el próximo martes en Nueva York?

Jesús García, analista político internacional, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para analizar el caso.