"Prefiero gobernar dos meses en el purgatorio y no dos años en el infierno": Guillermo Lasso sobre decisión de decretar la 'muerte cruzada' en Ecuador

Este sábado 17 de junio, NTN24 lanzó su nuevo programa 'Desde Adentro', un espacio de análisis, opinión y entrevistas, dirigido y presentado por la reconocida periodista ecuatoriana, Andrea Bernal.

En esta primera entrega, la directora entrevistó al actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien recientemente decretó 'la muerte cruzada' en su país, un mecanismo amparado en la Constitución que permite al jefe de Estado forzar elecciones tanto para su propio cargo como para una nueva Asamblea Nacional.

Se trata de la primera entrevista ofrecida por el mandatario a un medio de comunicación desde que convocó a elecciones generales en su país. En esta intervención, Guillermo Lasso afirmó a NTN24 que tomó la decisión luego de defenderse ante el pleno de la Asamblea del “malhadado juicio político en su contra”.

“En la Asamblea Nacional no tenían los votos para censurarme y destituirme (...) mi análisis fue el siguiente: podía llegar a la votación, salir victorioso de la votación un día sábado, pero el día lunes volveríamos al infierno. Por eso dije: 'prefiero gobernar dos meses en el purgatorio y no dos años en el infierno'”, afirmó.

Sobre la decisión de no lanzarse a las elecciones para llegar nuevamente a la presidencia de Ecuador, el jefe de Estado indicó que la determinación no implica que deje de ejercer la política en su país. “Hay distintas maneras de poder gravitar en la política, una de ellas es la oposición, pero una oposición seria, no una oposición ciega”, dijo.

Guillermo Lasso deja su cargo luego de dos años de Gobierno, en los que el país enfrentó distintas problemáticas sociales, entre ellos, la pandemia del Covid19, la crisis económica y la corrupción.

“El punto de partida es cómo recibí el Ecuador el 24 de mayo de 2021. Era un país con una crisis sanitaria, económica y moral. En cuanto a la crisis sanitaria cumplí (...) en materia económica recibí un país con un déficit de 7,7 puntos porcentuales del PIB, el país cerrará a finales de 2023 con un déficit de alrededor de 2 puntos de del PIB”, agregó.

Sobre la crisis moral, Lasso sostuvo: “he librado una lucha contra la corrupción durante todo este tiempo”.

En cuanto a los escándalos de corrupción que salpican a algunos funcionarios de su Gobierno, el mandatario dijo que “un portal de producción de contenido digital se enfocó en atacar al Gobierno con dineros” provenientes de corruptos que intentó atacar.

De acuerdo con lo informado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), el próximo 20 de agosto de 2023 quedó fijada la fecha para llevar a cabo la primera vuelta electoral que definirá al nuevo presidente de los ecuatorianos. Una posible segunda vuelta estaría prevista para el 15 de octubre si es necesaria.