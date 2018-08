Niña argentina de 11 años terminó en silla de ruedas tras ser víctima de Bullying

Un caso de bullying en argentina terminó en tragedia; Martina, una niña de 11 años está en silla de ruedas luego de que dos de sus compañeras de clase la empujaran al piso.

La menor, que sufre de retraso madurativo, ya había sido víctima de matoneo en el colegio y sus padres habían alertado a los docentes. Pero esta vez los ataques fueron más lejos, la niña se lastimó la columna y perdió la movilidad.

Ella y su madre claman al Gobierno argentino que las respalde, pues no tienen recursos para costear los tratamientos.

Andrea Magadán, madre de Martina, conversó con NTN24 sobre la situación de su hija y dijo que “el pronóstico no es muy alentador porque dicen los médicos que puede tener un problema en la médula o en algún nervio central de la cabeza por el golpe recibido”.

“Yo quisiera llegar a la gobernadora para que me escuche para ver si ella puede hacer algo por Martina, si ella ya no hace algo la verdad es que no sé quién lo puede hacer”, agregó Magadán.

Por último, Andres señaló que “yo necesito llegar a una autoridad importante para que me dé una mano”, ya que según describió su situación económica y la de su esposo no es la más oportuna para poder brindarle la atención que requiere a su hija.

Redacción NTN24

