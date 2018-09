Futbolistas brasileños empujan ambulancia que se varó en pleno campo de juego

Un curioso hecho se presentó en la fecha 25 del campeonato brasileño de Serie A, en el que jugadores del Flamengo y del Vasco Da Gama se unieron para empujar una ambulancia que se averió en pleno campo de juego, luego de recoger a un jugador lesionado.

En el minuto 82, Luiz Gustavo salió a disputar un balón en el aire con Bruno Silva, quien luego de un choque quedó tirado en el campo. Enseguida, la asistencia médica se hizo presente para retirar a Silva con cuello ortopédico, pero la ambulancia en la que iba a ser trasladado no arrancó.

Al darse cuenta de lo ocurrido, cinco jugadores del Flamengo y dos del Vasco Da Gama decidieron unir fuerzas para apoyar al conductor de la ambulancia y ayudarle a desvarar su vehículo. Todos empujaron en la misma dirección hasta que la ambulancia al fin prendió y pudo salir del terreno de juego.

"Es la primera vez que veo esto, una escena lamentable. Incluso pensaba que el conductor estaba bromeando, pero insistió diciendo que la ambulancia no quería arrancar y nos pidió ayuda", afirmó un defensa del 'Fla' al sitio globoesporte.com.

