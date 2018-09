Dimayor impone ejemplares sanciones por caso de racismo en liga colombiana de fútbol

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor anunció las sanciones que tendrán los implicados en el presunto caso de racismo, que se presentó en el partido Águilas Doradas y Once Caldas el pasado lunes, convirtiéndose así en la primera sanción por racismo en el fútbol colombiano.

Lucero Álvarez, arquero uruguayo de Águilas Doradas, tendrá que pagar una suspensión de ocho partidos en liga por “emplear lenguaje ofensivo, discriminatorio, racista, contra un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario”, y además, tendrá que pagar una multa de aproximadamente $10.000 USD.

Mientras que Húbert Bodhert, técnico del Once Caldas, fue suspendido con dos fechas de liga, más una multa económica de $175 USD por “emplear lenguaje ofensivo y grosero” en contra de un jugador adversario.

Las multas fueron impuestas según el artículo 92 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual advierte que “la persona que mediante actos o palabras humille, discrimine o ultraje a una persona o a un grupo de personas en razón de su raza, color de piel, idioma, credo u origen de forma, será suspendido de cinco a diez fechas”.

En el supuesto acto racista, denunciado por Bodhert al finalizar el partido durante una conferencia de prensa, Lucero Martínez “cogió a Carbonero (jugador del Once) de negro, a insultármelo yle dije que tiene que respetar. No puede venir un extranjero a maltratarnos, nosotros somos orgullosos de ser negros. Le exigí respeto y el árbitro estaba presente".

Por su parte, Lucero Martínez ha negado los actos racistas y ha dicho que lo están acusando de algo que no dijo, “que yo no hice y que yo no soy".

Redacción NTN24

