"Permanecer en el Arsenal por 22 años fue mi mayor error": Arsène Wenger

El extécnico francés del Arsenal de Inglaterra Arsène Wenger habló con un medio francés sobre su largo paso por el club londinense y aseguró que "quizá permanecer en el mismo club durante 22 años" fue su mayor error.

"Me gustan las cosas nuevas, el cambio, pero también los desafíos. Fui siempre prisionero de mi desafío", indicó el extimonel ‘gunner’.

Asimismo, Wenger se refirió a lo que tuvo que enfrentar tras más de dos décadas al frente del club. "He descuidado a mi familia, a muchas personas. Lamento haber sacrificado todo lo que hice porque me doy cuenta de que he herido a mucha gente a mi alrededor", aseveró.

Por otra parte, el también exjugador que permanece sin equipo, expresó que aún duda sobre su futuro en las canchas.

"Me estoy aún haciendo la misma pregunta. ¿Sigo haciendo lo que he estado haciendo, lo que sé hacer o comparto todo el conocimiento que tengo? Es la pregunta que tengo que responder en los próximos dos o tres meses", agregó.

Redacción NTN24

¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube aquí: https://www.youtube.com/ntn24!