Kanye West confirma su aspiración a la presidencia de EE. UU. para 2024

El cantante estadounidense Kanye West confirmó en una entrevista para la cadena radial ‘Chicago’s Power 92’ sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca para las elecciones de 2024.

“Sí. Ciento por ciento puedo confirmar que me presentaré para... 2024”, afirmó el artista de 41 años durante el programa dirigido por el también músico JJ Pharris.

West también dio detalles sobre su movimiento político que según manifestó, “se llamará The Birthday Party (Partido de Cumpleaños)”. Asimismo, el esposo de Kim Kardashian agregó si llega a quedarse con la presidencia "no jugará con el dinero", concluyendo la afirmación con un guiño al presidente Trump afirmando que él "no bromea con el dinero. Han aumentado los puestos de trabajo y hemos ahorrado en impuestos".

El cantante aprovechó el segmento radial para mostrar algunos de los proyectos que impulsaría si se llega a quedar con la presidencia del país americano para 2024, y aseguró que va a asegurarse de "que la industria médica tenga un buen desarrollo”.

Esta no es la primera vez que West hace este tipo de declaraciones de sus aspiraciones presidenciales, dado que en 2015 cuando el rapero ganó el Michael Jackson Video Vanguard Award de MTV mostró su deseo de ser presidente de los EE. UU. y el pasado mes de abril, varias calles de este país se inundaron con carteles que decían: “Keep America great again” acompañado de la etiqueta #Kanye2024.

El esposo de Kim Kardashian concluyó su aparición en el programa radial diciendo “no hay que pensar en divisiones. Debemos pensar en unión porque somos una raza, una humanidad, una civilización”.