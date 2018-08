Steven Tyler pidió a Donald Trump no usar canciones de Aerosmith

Nuevamente Steven Tyler volvió a pedirle al presidente estadounidense, Donald Trump, que deje de usar la música de su banda Aerosmith en sus actos electorales, luego de que el mandatario usara ‘Living’ on the Edge’ en su mitin electoral en Virginia Occidental.

Por medio de una carta, los abogados del cantante señalaron que al usar ‘Living’ on the Edge’, el presidente “está suponiendo falsamente que nuestro cliente, una vez más, respalda su campaña y/o su presidencia”.

Por su parte, Tyler añadió en su cuenta de Twitter que no se trata de un asunto de “demócratas vs. Republicanos” sino que él no permite que nadie use sus canciones sin permiso.

Esta es la segunda vez que Tyler le reclama a Trump por usar canciones de Aerosmith. En 2015 el cantante le había reclamado a la campaña del magnate por usar la canción ‘Dream On’ en sus actividades proselitistas con miras a las elecciones presidenciales de 2016.

