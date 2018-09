Brett Kavanaugh se mostró independiente ante posibles investigaciones contra Trump

Brett Kavanaugh, nominado de Donald Trump para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, se sometió este miércoles al segundo día de audiencias de confirmación ante el Senado de EE. UU., allí Kavanaugh se mostró con una mente completamente abierta en caso hipotético de que el mandatario enfrente investigaciones o demandas civiles.

“Creo que la primera cualidad de un buen juez en nuestro sistema constitucional es la independencia, la independencia viene directamente del artículo 3 de la constitución”, afirmó Kavanaugh.

De acuerdo con el auto perdón al que se refirió Trump en días pasados, Brett comentó que “el auto perdón es algo que no he analizado, es una duda que es hipotética y que no puedo responder ahora como un juez que ocupa un cargo”.

Por otra parte, el abogado de 53 años se mostró a favor del aborto y declaró que la práctica legal es un precedente importante del tribunal que ha sido reafirmado muchas veces. La interrupción del embarazo es un tema que incomoda a los republicanos y que rechazan contundentemente.

La mayoría republicana de la Cámara Alta pretende confirmar a Kavanaugh a finales de septiembre, antes de las elecciones de medio término de noviembre.

Redacción NTN24

