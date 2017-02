“Los intereses de Tareck El Aissami era beneficiar a una comunidad”: Anthony Daquin, ex asesor de seguridad del Gobierno de Hugo Chávez

Anthony Daquin, exasesor de seguridad del gobierno de Hugo Chávez, habló en El Informativo de NTN24 sobre la sanción impuesta por EE. UU. al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por presuntamente estar relacionado al narcotráfico y afirmó que siempre tuvo afinidad con grupos como Hezbolá y Hamas y siempre quiso beneficiar a esta comunidad.

“El papel de El Aissami hay que tenerlo en cuenta desde el 2006 cuando llega al Ministerio de Interior y Justicia y comienzan a existir la anomalías en la entrega de pasaportes… Su padre tuvo relaciones cercanas con Hezbolá y con Hamas, esa relación le permitió la emisión de documentación... Los intereses del Vicepresidente era beneficiar a una comunidad”, sentenció.

También se refirió sobre el economista Samark López Bello quien está acusado de ser testaferro del Vicepresidente venezolano y de ser complice de tráfico de drogas .

“El primer cargo que asume (López Bello) durante la administración de Chávez es de Director de Planificación de la Gobernación del Estado de Mérida y no tenía ningún tipo de recursos financieros ni fortaleza económica para adquirir la cantidad de empresas que todavía no se mencionan, estamos hablando aproximadamente de 60 compañías que están registradas con diferentes frentes… El Vicepresidente no va a formalizar este tipo de emprendimiento comercial y coloca a su mejor postor, en este caso el testaferro”, dijo.

“Estos son los primeros nombres que se hacen públicos pero faltan 10 nombres más de las cuales seis de ellos están incluidas en cargos de administración del gobierno de Venezuela”, agregó Daquin.