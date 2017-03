Alcalde de Mérida Carlos García le exije seguridad al Gobernador del Estado por los hechos violentos en la ULA

El Alcalde de Mérida, Carlos García le envió una carta pública al gobernador del Estado, Alexis Ramírez, ante los hechos violentos que han ocurrido en la Universidad de Los Andes (ULA) los últimos días.

El alcalde pide una solución a este problema que afecta a todos los estudiantes, ya que debido a los grupos violentos “con oscuros propósitos” no se puede caminar tranquilamente por la casa de estudios.

“Le exijo que ordene a los órganos de seguridad del estado que actúen contundentemente contra los grupos violentos y que brinde seguridad a los universitarios", dijo Carlos García.

El pasado jueves la Universidad se declaró en estado de emergencia por los robos y ataques de "colectivos" que se han dado dentro de la institución.

A continuación el texto íntegro

Con el derecho que tengo por haber transitado los pasillos de la Ilustre Universidad de Los Andes y con la obligación de ser voz de los merideños, le escribo estas líneas respetuosas para exhortarle a volver la mirada a una de las instituciones de mayor tradición en nuestro estado y el país.

Le escribo a quien, al igual que yo, se formó en las aulas de la Universidad de “Los Andes”, Alma Mater que nos dio la oportunidad de obtener un título universitario y nos brindó la posibilidad de hacer de la política una forma de vida y una forma de servir a las comunidades de las que formamos parte.

Durante los últimos días, grupos violentos, con oscuros propósitos, han emprendido la tarea de mancillar con violencia nuestra máxima casa de estudios, sumiendo a la ciudad en una suerte de espacio sin ley para el amparo de la violencia.

Los lugares universitarios han sido violados con el robo, el crimen, la amenaza y la impunidad de quienes, amparados en la capucha y blandiendo armas de fuego, han querido apoderarse de unos sitios que son nuestros, de los académicos, de quienes estudiamos, trabajamos y crecimos en esta universidad, de quienes, como usted, usamos el comedor universitario, vivieron en espacios universitarios, se trasladaron en rutas universitarias, en fin, de quienes aprendimos a vivir la vida en la casa que vence las sombras, la misma que hoy es amenazada ante la mirada cómplice de quien ostenta la posibilidad de protegerla.

En los pasillos de la Universidad al igual que usted, aprendí que la política es una forma de servicio. Ahora que he alcanzado la responsabilidad de ser voz de los merideños, desde mi palestra me dirijo a usted, que ha conseguido una responsabilidad política suficientemente comprometida con el estado, para exhortarle, más bien, para exigirle, que con responsabilidad asuma el papel que históricamente le corresponde desempeñar.

La violencia que estos grupos anárquicos han generado, trasciende el ámbito universitario y afecta a la ciudad, ante la mirada cómplice de una fuerza pública que lejos de proteger a los estudiantes y a los merideños, de robos, amedrentamientos y violencia, se escuda en leguleyismo anacrónicos para dejar desamparada nuestra querida Universidad y a nuestra ciudad altiva.

Esta, nuestra Universidad, cuenta ya con 232 años de historia, ha visto pasar gobiernos de todo tipo y ni las dictaduras ha logrado vencerla, la casa que vence la sombra siempre saldrá airosa. Quienes allí nos formamos nos debemos agradecidos a esta institución, allá aquellos que pretenden olvidar sus orígenes, esos mismos que hoy atacan y diezman nuestra alma mater, cargaran con el peso que la historia les sabrá imponer.

No es momento de cobrar erróneas facturas políticas, desde su jerarquía es menester que ejerza su responsabilidad con la ciudad y con la Universidad que le ha formado, no más impunidad, no más violencia de grupúsculos amparados por la fuerza pública.

Es hora de que asuma su puesto como gobernante y exija a la policía del estado, que demuestre sus capacidades y proteja a los estudiantes, profesores, empleados, obreros de nuestra Alma Mater, a los ciudadanos, en general a nuestra ciudad; demuestre que los uniformados pueden ser más que escudos y cascos contra marchas pacíficas, demuestre que pueden ser ejemplo de disciplina en la lucha por el restablecimiento del orden público y de la institucionalidad universitaria.

Como merideño, como Ulandino, como Alcalde de Mérida, le exijo señor gobernador, que asuma su rol de primer mandatario regional, deje de escudarse en acusaciones contra el Rector o contra sus adversarios políticos, todos necesarios en democracia. Le exijo que ordene a los órganos de seguridad del estado que actúen contundentemente contra los grupos violentos, que brinde seguridad a los universitarios y a los merideños, que proteja sus bienes y sus vidas y, sobre todo que impidan que la violencia desmesurada siga golpeando a nuestra Universidad de “Los Andes” y a nuestra ciudad de Mérida.

No más omisión, no más impunidad.

Que viva Mérida.

Que viva la Universidad Autónoma, Democrática y Popular.

Carta pública para el @GobAlexisR ante los hechos de violencia contra nuestra Universidad de Los Andes pic.twitter.com/8I6dimhwWK — Carlos García (@CarlosGarc1a) 24 de marzo de 2017

Redacción NTN24 Venezuela

