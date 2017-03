Hombre que causó tiroteo en el aeropuerto parisino de Orly se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogas

El hombre que atacó el sábado a una patrulla militar en el aeropuerto parisino de Orly antes de ser abatido estaba bajo los efectos del alcohol y de drogas en el momento de los hechos, indicó este domingo una fuente judicial.

"Los análisis toxicológicos realizados este domingo muestran una tasa de alcoholemia de 0,93 gramos por litro de sangre y la presencia de cannabis y cocaína", precisó esa fuente.

El individuo, un francés de 39 años identificado como Ziyed Ben Belgacem, había sido condenado varias veces por robo y tráfico de drogas.

El sábado por la mañana asaltó a una militar en la terminal sur del aeropuerto de Orly y fue abatido por los soldados que patrullaban junto a ella. Durante el ataque, gritó: "¡Depongan las armas¡ ¡Pongan las manos en la cabeza! Estoy aquí para morir por Alá. De todos modos va a haber muertos".

"Mi hijo nunca fue un terrorista. Nunca rezó y bebe alcohol. Y bajo el efecto del alcohol y del cannabis pasó lo que pasó", había declarado este domingo el padre de Belgacem tras ser liberado por la policía que lo interrogó durante varias horas.

"El sábado me llamó a las siete u ocho de la mañana. Estaba extremadamente nervioso, ni siquiera su madre lograba entender. Me dijo: 'papá, te pido perdón, hice una estupidez con un gendarme", contó el padre de Ben Belgacem.

"Yo le respondí no, no te perdono porque atacaste un gendarme", contó a una emisora radial nacional.

El padre intentó saber dónde se encontraba su hijo, pero Ziyed Ben Belgacem le dijo solamente que "estaba en la autopista" y cortó.

Preocupado, el padre, junto a su otro hijo, se presentó a la comisaría para contarles lo que estaba pasando.

"Cuando llegué a la comisaría me di cuenta de que la policía había hecho su trabajo. No me dijeron directamente que había muerto. Es terrible, ¿pero qué quiere que le diga? Las malas compañías, la droga... Al final soy yo el que sufre" las consecuencias", declaró el padre de Belgacem.

Colaboración AFP