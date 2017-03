Partido del expresidente de la Asamblea Nacional se somete a validación

El partido opositor venezolano Acción Democrática (AD), formación del extitular del parlamento y posible candidato presidencial Henry Ramos Allup, se sometió este sábado a un proceso de validación para poder participar en próximas elecciones, en el que pidió respaldo por considerarse un "patrimonio nacional".



Para evitar que se inicie un proceso de cancelación de la organización política, los partidos que no participaron en los últimos comicios o que obtuvieron menos votos del equivalente al 1 % del padrón, deben someterse un proceso de validación en el que es necesario lograr un respaldo de al menos el 0,5 % de los electores en por lo menos 12 estados de los 24 del país.



Tras estampar su firma para validar a su partido en Caracas, Ramos Allup dijo este sábado a periodistas que la convocatoria fue exitosa y la asistencia masiva "no porque sean fanáticos de AD ni militantes, sino que entienden que AD es un patrimonio nacional y los patrimonios nacionales hay que cuidarlos".



El diputado indicó que los reportes que maneja AD sobre el proceso que se desarrolla este primer día de los dos en los que se hará la validación demuestran que el partido ha "superado con mucho todos los cálculos" que habían hecho los dirigentes en cuanto a la cantidad de participantes. "Puedo decir que vamos bastante bien, por encima del promedio de las demás organizaciones en validaciones previas", aseguró.

Señaló que, pese a que se han reportado algunos problemas con las máquinas que dispuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar esta actividad, las fallas se han ido resolviendo y no han causado bajas en las largas filas de los que quieren manifestar su apoyo. "Ninguna circunstancia ha impedido que nuestra gente concurra masivamente a todos los centros a validar", aseguró.



Señaló que hay personas que validaron al partido que "ni remotamente" pensó que podrían hacerlo y agregó: "Incluso descendientes de gente que fue muy antiadeca (contrario al AD) toda su vida, sus hijos y sus nietos están validando masivamente por AD y frente a eso no tenemos sino que agradecerles con el corazón ese gesto".



AD, el partido más antiguo de Venezuela, aceptó someterse a este proceso de validación, activado por el consejo electoral como requisito obligatorio a las organizaciones políticas que no habían logrado en pasadas elecciones el apoyo necesario para mantener su vigencia.

La semana pasada, el subsecretario de la formación por el céntrico estado Miranda, Negal Morales, informó que Ramos Allup será el candidato que AD presentará a unas eventuales elecciones primarias presidenciales.



Morales indicó entonces que el partido plantea a Ramos Allup porque es uno de los políticos "de mayor experiencia" parlamentaria en Venezuela, "con mucha gerencia pública" y "con fuerza".



Las elecciones presidenciales en Venezuela deben celebrarse a finales de 2018 y, aunque están pendientes unos comicios de gobernadores y alcaldes, de los que aún no se conoce un cronograma electoral, otros dos partidos anunciaron a sus candidatos a la jefatura de Estado.

El partido Primero Justicia indicó que su aspirante sería el dos veces aspirante a la Presidencia Henrique Capriles; y Voluntad Popular señaló que su líder y fundador, el encarcelado Leopoldo López, sería postulado pese a estar en prisión.

