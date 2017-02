"No puede ser ningún acto humanitario tener alguien secuestrado para sacarle recursos": Odín Sánchez a NTN24 tras su liberación

El excongresista colombiano, Odín Sánchez, liberado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), habló en exclusiva al programa La Noche de NTN24, en donde expresó que "esto fue un secuestro extorsivo (...) ojalá el gobierno lleve eso a la mesa".

Pocas horas después de recobrar su libertad, el ex congresista Odín Sánchez ratificó en el programa 'La Noche' de NTN24 que fue víctima de un secuestro extorsivo y que su familia pagó una suma que asciende a 350.000 dólares por su liberación.

"Ojalá el Gobierno lleve esto a la mesa, esto es un secuestro extorsivo, esto no puede ser ningún acto humanitario", señaló el político chocoano al ser preguntado si reclamará que le devuelva el dinero que su familia pagó por su liberación.

Sánchez, quien fue dejado en libertad en Noanamá, un lugar remoto en la selva chocoana, relató los difíciles momentos que tuvo que enfrentar durante los diez meses en los que estuvo secuestrado por la guerrilla del ELN.

"Lo más difícil para mí era la incomunicación con mi familia; era ver el sitio en el que me encontraba, no vi el sol ni la luna, la selva me lo impedía". Agregó que "es una tortura física acompañada de largas travesías por la selva".

Sánchez señaló que mantuvo la fortaleza "por el amor que le tiene a su familia" y calificó el secuestro como un "acto abominable de la guerrilla para llegar al poder".

Por su parte Gloria Moreno, hermana del soldado profesional, Fredy Ernesto Moreno secuestrado desde hace once días en el departamento de Arauca por el ELN, pidió al gobierno colombiano que ejerza la misma presión por todos los secuestrados, así como lo hizo por Odín Sánchez.

"Al ELN le pido que le respete la vida a mi hermano, que no le haga daño y que lleguen a un pronto acuerdo con el gobierno, y al presidente le pido, que no empiece una mesa de diálogo sin que antes el ELN libere a todos los secuestrados que tiene en su poder", concluyó.