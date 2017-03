“Pedro Delgado es un delincuente y traidor que está mintiendo”: Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia de Ecuador

Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia de Ecuador, respondió en Zoom a la Noticia a las acusaciones de Pedro Delgado -prófugo de la justicia y primo del presidente Rafael Correa- asegurando que “yo no me he reunido con él, no he hablado con él, no le he prometido nada”.

Mera calificó de “delincuente”, “ladrón” y “traidor” a Delgado y negó que haya participado en alguna reunión en la Presidencia de Ecuador: “Delgado está mintiendo”. Agregó que “cuando las personas que han sido perseguidas por ladrones atacan al gobierno, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”.

Delgado afirma que Mera estuvo presente en una reunión en la Presidencia en la que habría recibido asesoría para la falsificación de título de derecho, entre otras recomendaciones jurídicas. También aseguró que Rafael Correa maneja todo el sistema jurídico, por lo que no tiene oportunidad para una defensa legal, razón por la cual permanece en los Estados Unidos.