Sectores políticos de Colombia rechazan propuesta de un proceso constituyente

Tras poner en conocimiento público su intención, algunos congresistas como Hernán Cadavid del partido político centro democrático consideran que va en contravía a lo establecido en la constitución colombiana. “Empezó un plan que el país temía: Petro va por la radicalización de su gobierno y profundiza el ataque a la democracia”, enfatizó. “Esta propuesta nace en un contexto específico y es el fracaso que ha tenido en su gobernabilidad en el Congreso donde no le han sido aprobadas sus reformas”, resaltó el parlamentario de oposición.

En entrevista con el programa La Noche el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry aseguró que de llevarse a cabo un proceso como el sugerido por el presidente Petro se cruzaría con las próximas elecciones presidenciales del 2026.

“Creo que él está acudiendo donde se siente fuerte, que es la plaza pública, la manifestación pública, la calle, y estar detrás del micrófono. Pero, ese no es el camino constitucionalmente hablando para proponer ninguna reforma. Se propone por vía legislativa en el Congreso, por referéndum constitucional o por asamblea constituyente regulada en la Constitución, con los términos que ya se han expresado de ley con mayorías, tercera parte de censo electoral participando en la elección, control constitucional por parte de la Corte”, explicó Charry.

Entre tanto, la exfiscal general de Colombia Viviane Morales, quien ha visto con preocupación las declaraciones del jefe de estado señala que pasó de la propuesta de una Asamblea Constituyente a un proceso con el fin de “abusar de los poderes del cargo que ocupa”. Tampoco le interesa hacer un proceso constituyente como está planteado, aseguró la reconocida abogada colombiana.

“Dice que lo que pasa es que la Constitución del 91 no se ha cumplido. Entonces, no es la Constitución del 91 lo que habría que cambiar. Habría que avanzar en el cumplimiento de esa Constitución. Dedicarle más presupuesto a la educación no necesita una reforma constitucional. Cumplir los acuerdos de paz no necesita una reforma constitucional. Él es el que los ha estado incumpliendo, para sorpresa, del país”, agregó.

El viernes 15 de marzo y desde Cali el mandatario colombiano señaló ante una multitud que el país tiene que discutir la posibilidad de un proceso constituyente tras manifestar su inconformismo por el posible hundimiento de la reforma a la salud en el congreso. “Si las instituciones que tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillando, es la institución la que cambia”, manifestó.