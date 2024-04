El desgarrador mensaje que dio una exestrella de la NBA sobre su estado crítico de salud: “no me queda mucho tiempo”

En las últimas horas, el mundo del baloncesto se encuentra conmocionado tras el duro y desgarrador mensaje que ha dado una exestrella de la NBA sobre su estado de salud en el que aclaró que si no recibe pronto un trasplante de riñón no le quedará mucho tiempo de vida.

Se trata de Nate Robinson, quien desde hace unos años viene atravesando una situación difícil de salud debido a que padece insuficiencia renal, un problema que, según él, ha empeorado y por ello no le queda mucho tiempo de vida.

En una entrevista con el medio británico Daily Mail, el exjugador de los Boston Celtics expresó que: “Sé que no me queda mucho tiempo si no puedo conseguir un riñón. No me quedará mucho tiempo de vida. Así que solo quiero aprovecharlo lo mejor que pueda”.

El veterano de la NBA ha pasado los últimos cuatro años luchando contra su enfermedad, por lo que ha tenido que pasar por muchas cosas, como la diálisis, un tratamiento sin el cual probablemente no hubiera vivido más de dos semanas.

“El cuerpo de algunas personas rechaza la diálisis. Y gracias a Dios que el mío lo acepta y puedo vivir si no fuera a la diálisis, probablemente no viviría más de una semana o dos. Así que es serio, no te puedes perder ni un día”, añadió.

El exdeportista contó que: “Entro cuatro horas, tres días a la semana, cuatro horas al día. Y me limpian la sangre para sacar mis toxinas. Y me ayudan mucho porque así es como vivo”.

Robinson reveló que actualmente sufre vómitos muy frecuentes y dolorosos como resultado de su diálisis, por lo que a menudo tiene que ser hospitalizado durante uno o dos días.

Es por esto que, para él, su situación actual de salud es una “montaña rusa”, pero que pese al panorama tan desolador, está intentando mantener la calma y una actitud positiva.

“La máquina de diálisis ha estado ayudando a mi longevidad y a mi vida en este momento. Así que simplemente estoy disfrutando los momentos en los que me siento saludable. Intento salir con mis hijos, ver a mi familia y jugar baloncesto, hacer las cosas que amo”, puntualizó.

Pese a todo, Nate explicó que intenta hacer todo lo que puede para poder mantenerse y sentirse “lo más normal posible, ser lo más humano posible”.

Es por ello, que además de la diálisis, se ha encargado de controlar su dieta, como tener medidas de todo lo come y bebe, ya que es consciente de que no pude sobrepasarse respecto a su alimentación.

“Cambié mi dieta, solo trato de comer mejor, alejándome de muchos alimentos procesados, solo trato de comer frutas y comida a la parrilla, pollo y pescado a la parrilla, cosas más saludables, esa es la manera en que puedo sobrevivir y mantenerme con vida tanto como pueda”, explicó.

El tres veces campeón del Concurso de Mates, que disputó por última vez en 2015, está agradecido de estar vivo y de cada oportunidad que tiene para disfrutar el día a día, porque es consciente de que “algunas personas van al hospital para buscar riñones y nunca salen”.

Nate Robinson, conocido popularmente como ‘Kryptonate’, tuvo una carrera impecable de 11 años en la NBA, al pasar por equipos como New York Knicks, Boston Celtics y Chicago Bulls, además de haber ganado en tres ocasiones el Concurso de Mates del All Star Weekend (2006, 2009 y 2010).