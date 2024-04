Video: futbolista de Atlético Nacional fue impactado por una navaja en pleno partido

La Liga BetPlay de Colombia tuvo una agitada jornada de fin de semana repleta de movimientos en la tabla de clasificación, buenas jugadas pero también polémicas.

Uno de los partidos de la fecha fue el clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, un juego vibrante en el que los clubes compartieron puntos.

El ‘poderoso de la montaña’ pegó primero con un gol a los primeros 15 segundos del juego, la anotación más rápida en la historia de este clásico.

Por su parte, el club verde empató y remontó con goles de Édier Ocampo a 30’ y Joan Castro al 43’.

El partido no se volcó a favor de Nacional y su rival logró empatarlo al 75’ con anotación de Ménder García.

No obstante, una repudiable situación se robó la atención de los aficionados, pues un jugador verde salió agredido por parte de un aficionado.

Sobre el final del partido, el uruguayo Pablo Cepellini se disponía a realizar un lanzamiento de esquina y desde la tribuna le lanzaron una navaja que impactó en la cabeza.

Aunque el jugador fue impactado por el mango de la navaja, reveló que sí alcanzó a sangrar un poco, pero sin mayor consecuencia.

"Sí, tengo un chichón hinchado, la verdad es que me duele un poco, tengo un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o me pusieran puntos. Pero tranquilo, son las cosas del fútbol, ya estoy acostumbrado. Se quedaron con las ganas de ganar y nos vamos con eso", aseguró el argentino.

El mediocampista ofensivo también confesó que no supo en el momento que se trataba de una navaja, sin embargo, sus compañeros le informaron.

"No, no lo vi. Cuando llegué al camerino me dijeron que fue una navaja. Cuando agaché la cabeza vi un montón de monedas, botellas, vi de todo. Pero bueno, son cosas del fútbol, quedan ahí y se las dejó a Dimayor y a las autoridades", añadió.