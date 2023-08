Donald Trump Cuarta imputación contra Donald Trump. ¿Qué esperar de su alocución el próximo lunes relacionada a estos cargos?

«Este es un caso diferente porque no es a nivel federal, quiere decir que, si él es reelegido y ojalá que no porque tener un dictador sería terrible para la democracia en EEUU, no se puede indultar por él mismo»: Erick Langer, analista político y profesor de la Universidad de Georgetown