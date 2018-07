López Obrador consideró como una “venganza” la multa del INE a su partido

El presidente electo de México, Andres Manuel López Obrador, consideró como una "vil venganza" la multa de 10.2 millones de dólares impuesta por el Instituto Nacional Electoral a su partido político por violar las normas de financiación de las campañas.

A través de su cuenta Twitter, López Obrador señaló que no son corruptos ni cometieron algún acto de ilegalidad.

Vidal Llerenas, diputado del partido Morena, habló con NTN24 sobre la multa y dijo que “es un intento del INE de tener protagonismo en el tema y por eso se insiste en una multa que no corresponde”.

Asimismo, Llerenas agregó que “el INE no es la autoridad que debió haber sancionado porque los recursos no son públicos y el destino tampoco, es decir que no se hizo un uso electoral en elecciones o en casos partidistas, por lo que no hay lugar para una sanción por esto”.

Redacción NTN24

