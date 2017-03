Madre de Lorent Saleh denuncia que el gobierno prohibió su salida del país

La madre del estudiante y preso político Lorent Saleh, Yamile Saleh Rojas, denunció que las autoridades migratorias de Venezuela prohibieron su salida del país el pasado sábado en horas de la madrugada, cuando se disponía a viajar a la ciudad de Washington para una reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A través de un video en Twitter, Yamile Saleh Rojas explicó que tenía planteado asistir a la reunión que se realizará en la CIDH en Washington para discutir la situación de los presos políticos y los derechos humanos en el país, encuentro al que no podrá asistir después de que funcionarios de migración negarán su salida porque “los nombres en el boleto no coincidían”.

Lea también: Luis Almagro sobre Venezuela: "De una dictadura se sale por elecciones"

Indicó que “luché hasta donde me fue posible, e incluso varios pasajeros me respaldaron, y aun así no me permitieron abordar el avión”.

Rojas explicó que iría a Washington a denunciar el precario estado de salud de su hijo y las condiciones de encarcelamiento en las que se encuentra, privado de libertad y esperando una audiencia preliminar que ha sido diferida en casi 40 oportunidades.

Finalizó exigiendo al gobierno nacional que “ponga fin a esta pesadilla y libere a mi hijo Lorent Saleh y a los presos políticos”.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve