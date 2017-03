Senador Marco Rubio: Si no aplica Carta a Venezuela, "¿para qué tenemos la OEA?

El senador republicano estadounidense Marco Rubio aseguró este lunes que es "optimista" sobre la capacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) para actuar conjuntamente ante la falta de democracia en Venezuela, aunque reconoció que su utilidad se vería mermada si no hay acuerdo.



"La OEA es una organización colectiva de democracia en América y es el modo en que se deberían resolver los problemas en la región, pero si un foro como ese no es capaz de unirse para básicamente señalar en una resolución que Venezuela no es ya una democracia, entonces uno se pone a pensar: ¿para qué tenemos a la OEA?", indicó Rubio en declaraciones a la cadena Fox.

En opinión del legislador cubano-americano, "en Venezuela la democracia ha sido cancelada", debido a la imposibilidad de operar del Legislativo (controlado por la oposición al presidente Nicolás Maduro), la falta de independencia del Tribunal Supremo o el presión a los medios críticos.



"Estoy confiado. Soy optimista de que (los países miembros de la OEA) van a tomar la decisión adecuada en las próximas semanas", aseguró Rubio.



La semana pasada, 14 países -Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- pidieron a Venezuela que fije un calendario electoral y libere a los políticos presos.

Esos países, junto a otros cuatro caribeños -Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica- celebran hoy una reunión en Washington para considerar la situación en Venezuela, aunque no se precisó si se votará el posible inicio de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.



Para aplicar la Carta Democrática son necesarios los votos de dos tercios de los miembros.

La Carta, el instrumento jurídico de la OEA para proteger la democracia en la región, contempla un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas hasta, como último recurso, la suspensión de un Estado.

Colaboración EFE

