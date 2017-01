Trump amenaza a Toyota por proyecto de nueva planta en México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a la gigante automotora Toyota por su proyecto de construir una nueva planta en México destinada a producir automóviles para el mercado estadounidense."¡De ninguna forma! Construyan una planta en Estados Unidos o paguen una pesada tasa de frontera", expresó Trump en la red Twitter. Anteriormente, había formulado amenaza parecida a General Motors.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.