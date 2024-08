"Como está planteado, victoria de Maduro es un fraude": Omar Paganini, ministro de relaciones exteriores de Uruguay

“Es una vergüenza es que en este tema tan claro de proteger la democracia y los derechos humanos, no estemos todos de acuerdo y no seamos capaces de llegar a una resolución que pide cosas elementales, como una verificación independiente de las actas”, manifestó el diplomático.

El ministro de relaciones exteriores también llamó la atención sobre el hecho de que las autoridades electorales no ha presentado públicamente las actas de votación.

“Además, no entendemos por qué no se entregan, porque las actas se supone que se generaron automáticamente el domingo. ¿dónde están? ¿por qué no las entregan?

El alto diplomático expone que sería conveniente el contraste de las actas que ha venido publicando la campaña de oposición en cabeza de Edmundo González y María Corina Machado con los datos que tiene el oficialismo.

Uruguay es uno de los 7 países, cuyo cuerpo diplomático fue expulsado hace dos días por el régimen venezolano luego de que cada uno de sus gobiernos manifestaran preocupación ante la agudización de la crisis política y las sospechas de fraude electoral.