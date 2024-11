"El sexenio de AMLO no pudo brindar soluciones a la protección de periodistas": analista sobre crímenes contra los comunicadores en México

Este 2 de noviembre se celebra el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Ejercer la actividad periodística se ha convertido en México en un oficio expuesto al peligro, así lo documentan las cifras de asesinatos del último sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Juan Vázquez, oficial de comunicación de la organización Articulo 19 México y Centroamérica, analizó este tema La Tarde de NTN24.

“En México cuando matan a un periodista no pasa nada. No hay justicia, no hay verdad”, señaló.

En ese sentido, explicó que el periodo presidencial de AMLO en México cerró con 47 casos, lo que es igual al de Enrique Peña Nieto y uno menos que el periodo de Felipe Calderón.

“El sexenio de AMLO no pudo brindar soluciones a la protección de periodistas”, señaló.

“El sexenio anterior se caracterizó por un confrontamiento frontal en contra de la prensa, llamando a la prensa crítica enemiga de la sociedad y el gobierno”, agregó.