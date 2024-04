“Esto no tiene precedentes”: reacciones al crimen contra tres carabineros en Chile que fueron hallados dentro de un vehículo calcinado

El presidente de Chile, Gabriel Boric, recalcó, tras la reunión sostenida por los tres poderes del estado en la región del Biobío, al llamado a la unidad luego del atentado al sur del país, que dejó tres carabineros muertos.

Según los primeros informes, todo apunta a que los uniformados fueron emboscados cuando realizaban un patrullaje, los cuerpos fueron hallados al interior de una camioneta policial completamente incinerada. Más temprano, el mandatario decretó 3 días de duelo nacional y desde la institución de carabineros calificaron lo ocurrido como un acto de barbarie.

Para tratar este tema, se conectaron en La Tarde de NTN24 Stephan Schubert, abogado y diputado por la Araucanía, y Jorge Rathgeb, diputado de renovación nacional por el distrito número 22.

“Estamos padeciendo de terrorismo hace varios años, pero lo ocurrido hoy marca un antes y un después, acá se preparó una emboscada a través del engaño, pues les hicieron una llamada falsa para ir al rescate de unas personas que supuestamente estaban siendo asaltadas”, aseveró Schubert.

“Esto no tiene precedentes, condenamos este hecho y el hecho de que hayan quemado los cuerpos, que todavía no se sabe si estaban vivos o muertos antes de ser incinerados, es algo que no cabe en cabezas normales y quien sabe que otras cosas más vamos a ver si el gobierno no toma cartas en el asunto”, señaló Rathgeb.