Estas son las probabilidades de cada selección para los cuartos de final de Copa América: Venezuela tendría un enfrentamiento reñido y Colombia pasaría sin problema

Los cuartos de final de la Copa América arrancarán este jueves con el juego entre Argentina y Ecuador en el NRG Stadium de Houston, Texas.

No se pierda | Destino América: conozca cada uno de los estadios donde se jugará la Copa América 2024 ↓

Además, otros de los enfrentamientos más destacados son Venezuela vs. Canadá y Colombia ante Panamá.

La Vinotinto buscará seguir haciendo historia, por lo que se medirá en un juego definitivo ante Canadá, selección norteamericana que sorprendió al avanzar en su grupo por encima de Chile y Perú.

VEA TAMBIÉN Venezolano genera polémica por su apoyo incondicional a Argentina incluso si enfrenta a La Vinotinto en semifinales de Copa América o

Sin embargo, según las probabilidades, el cotejo para los venezolanos ante canadienses no sería tan accesible como parece. Cabe recordar que dicha llave se jugará este viernes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Un estudio reciente realizado por el sitio web Score 90 avizora un enfrentamiento muy apretado entre suramericanos y norteamericanos. De acuerdo a sus probabilidades, La Vinotinto tendría el 53% de opciones de avanzar a semifinales frente al 47% de los canadienses.

Entretanto, Colombia, que jugará el sábado, es la única selección, de las ocho clasificadas, que tendría el camino más fácil ante Panamá. Los cafeteros tienen un 81% de probabilidades frente a solo el 19% de los panameños, predicción que lo dejaría en semifinales.

Argentina, por su parte, también tendría el camino casi que despejado ante Ecuador, con 77% de probabilidades frente al 23% de los ecuatorianos.

El juego más reñido sería el de Brasil frente a Uruguay, ya que ambas selecciones se reparten el 50% de posibilidades cada una de avanzar a la siguiente ronda, lo que promete un juego muy apretado para el sábado.

VEA TAMBIÉN "El VAR confirma de manera incorrecta la decisión original": Conmebol reconoce que existió penalti sobre Vinícius en partido entre Colombia y Brasil o

De los ganadores entre Venezuela vs. Canadá y Argentina vs. Ecuador saldrá la primera llave semifinal, mientras la segunda saldrá de los juegos entre Colombia vs. Panamá y Brasil vs. Uruguay.