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Estados Unidos

Juez en Estados Unidos emite orden de arresto en contra del tirano y excabeza del régimen cubano, Raúl Castro

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
La orden judicial de Florida en contra del hermano de Fidel Castro se sustenta en su presunta participación en un ataque que mató a cuatro personas que se vinculan a una organización de exiliados cubanos.

Un juez de Miami emitió una orden de arresto en contra de Raúl Castro, excabeza del régimen cubano, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, el cual sucedió en febrero de 1996 y que causó la muerte de cuatro personas.

La orden la firmaron el viernes luego de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, según documentos judiciales que obtuvo el Miami Herald. La declaración jurada asegura que existen indicios suficientes para investigar una posible conspiración para cometer asesinato en primer grado.

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, momento en el que aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que buscaba y auxiliaba a migrantes cubanos en el estrecho de Florida. Fallecieron tres ciudadanos norteamericanos y un residente legal de Estados Unidos.

En ese momento, Raúl Castro era ministro de Defensa y lideraba las Fuerzas Armadas del régimen. La investigación afirma que agentes de inteligencia cubanos infiltrados en la organización transmitieron información de los vuelos a las autoridades de la isla antes del ataque.

La ubicación del derribo igualmente fue objeto de controversia. Mientras el régimen cubano aseguró que las avionetas entraron en su espacio aéreo, Estados Unidos y una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional determinaron que el ataque ocurrió en aguas internacionales.

La orden estatal de Florida se suma a la causa federal anunciada en mayo de 2026 contra Castro por el mismo episodio. La investigación norteamericana contempla establecer la responsabilidad del exdirigente en la muerte de las cuatro personas.

Las autoridades de Florida afirman que el estado tiene jurisdicción para presentar cargos debido a las presuntas actividades de agentes cubanos en Miami y Key West, lugares donde presuntamente recopilaron y transmitieron información acerca de los vuelos.

El caso incrementa la presión judicial de Estados Unidos en la cúpula histórica del régimen de Cuba, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana.

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