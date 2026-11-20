Por: Héctor Schamis

El 18 de noviembre, Pete Hegseth se reunió en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodriguez. El primero en su carácter de Secretario de Guerra de Estados Unidos, antes Secretario de Defensa, que visita a Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. La agenda versó sobre temas de cooperación en seguridad y recursos energéticos. Firmaron un acuerdo que restablece los lazos militares entre ambos países, luego de 21 años de interrupción. Incluye entrenamiento conjunto, suministro de equipamiento, cooperación en operaciones contra el narcotráfico e intercambio de inteligencia.

Ello invitó especulaciones sobre la posible construcción de una base militar permanente. La presencia de militares estadounidenses en suelo venezolano es una hipótesis no confirmada; aunque, en realidad, desde el 3 de enero es más bien un hecho consumado. Recuérdese que, en junio pasado, la C.I.A. proporcionó inteligencia y el Comando Sur llevó a cabo un ataque aéreo para eliminar al fundador de Tren de Aragua. Y que dos mil soldados fueron desplegados en tareas de rescate tras los terremotos, desconociéndose cuántos han quedado allí una vez finalizadas las mismas.

Durante su visita, Hegseth entrenó junto a sus tropas en Fuerte Tiuna, nada menos, la principal base militar de Venezuela y donde fue capturado Maduro. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Así se desencadenó un intenso debate sobre el concepto de soberanía, no demasiado productivo para entender a Hobbes, por cierto, pero útil para exhibir algunas cuentas pendientes entre chavistas históricos, neo-chavistas y ex-chavistas.

La controversia principal es que la constitución prohíbe explícitamente “establecer bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias”. Sobre ello discurrieron las críticas al interinato de Rodríguez. Acusaciones de traición a la patria y a la revolución bolivariana, de sometimiento y entrega al imperialismo, de transformar a Venezuela en el estado 51 de EEUU y de vulneración de la soberanía nacional estuvieron a la orden del día.

El problema es que la vulneración de la soberanía y el sometimiento ya habían comenzado bajo Chávez y luego bajo Maduro, solo que no con Estados Unidos sino con otras potencias extranjeras.. El fallido golpe de 2002 le dio a Castro la oportunidad de cooptar a Chávez y los recursos petroleros. Cuba se hizo exportador de petróleo revendiendo a precios internacionales lo que recibía de PDVSA con subsidio. Castro lo intercambiaba por servicios de inteligencia y espionaje. Con la muerte de Chávez ello se profundizó. En 2010 se calculaba que había 500 cubanos cumpliendo funciones de inteligencia, que luego llegaron a ser veinte mil. No es casual que 32 cubanos cayeran el 3 de enero custodiando a Maduro. Delegar la seguridad de un jefe de Estado en el ejército de una nación extranjera indica, como mínimo, una situación de “soberanía restringida”, sino de un ejército de ocupación.

En Venezuela hubo militares rusos desde 2018, con bases operativas en Valencia, estado Carabobo, y Manzanares, estado Miranda. En 2019, durante las protestas por el fraude electoral de 2018, un contingente de 400 mercenarios rusos llegó a Venezuela vía La Habana. Y en agosto de 2024 mercenarios del grupo Wagner colaboraron en la represión posterior a la elección del 28 de julio, en el entrenamiento de tropas y colectivos, y en la provisión de seguridad a los intereses rusos en petróleo y minería, e instalaciones militares. El propio Zelensky se refirió a ello.

La estrecha cooperación entre la teocracia iraní y el régimen chavista, a su vez, se remonta a la época del propio Chávez, ello en la relación formal entre ambos Estados—Caracas triangulaba su petróleo sancionado con la ayuda de Irán—así como en la relación con operadores no estatales de Teherán—es decir, Hezbollah. Pues en ningún país de América Latina la penetración del terrorismo internacional ha llegado tan alto en la estructura del Estado como en Venezuela. Recuérdese la emisión de miles de pasaportes en el consulado venezolano en Damasco, entre 2008 y 2009, que terminaron en manos de Hezbollah.

Ya lo había señalado Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en diciembre de 2025: “Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, proporcionando armas, sistemas de vigilancia y recursos de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal”.

O sea, el 3 de enero de 2026 Venezuela ya estaba ocupada. O, mejor dicho, estaba entregada en concesión. Es que el chavismo nunca tuvo una ideología en el sentido estricto del término. Solo usó la retórica incendiaria castrista para disimular lo que siempre ha sido: un grupo de negocios, en su mayoría ilícitos. De ahí que hoy pueda hacer negocios con Trump, así como ayer los hacía con Castro, con Putin, y con los mullahs de Teherán. Las disputas entre chavistas no son por soberanía ni sentimiento nacionalista. Son por un botín mal repartido.

@hectorschamis